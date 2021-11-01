Avrupa Ülkelerinin Yoksulluk Riski Oranları Açıklandı

Avrupa ülkelerinin yoksulluk ve sosyal dışlanma risk oranları belli oldu. Eurostat’ın yayınladığı verilere göre 1. sırada Karadağ yer alırken, oranında en fazla artış gösteren ülke Türkiye oldu.

Dolar kuru ve enflasyon gibi nedenlerle Türkiye’de alım gücünün düşüp geçim sıkıntısının bir hayli arttığı, artık pek görmezden gelinemeyen bir gerçek. Bunu vatandaşlar ve ekonomistler belirtiyor olsa da uzun sürede toplanan veriler, durumu daha net görmemizi sağlıyor.

Avrupa ülkelerinde yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en fazla arttığı ülkeler belli oldu. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin yayınladığı veriler, Türkiye’de yoksulluğun ve yoksulluk riskinin son yıllarda ne kadar arttığını ortaya koydu. Zira Türkiye, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en fazla olduğu 6. ülke olurken bu risklerin en çok artış gösterdiği ülkeler arasında 1. sıradaydı.

En hızlı artış Türkiye'de

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de vatandaşların %26,7’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşamaktaydı. 2019 yılında ise bu oran %33,2’ye yükseldi. Yani ülkede yaklaşık 3 kişiden 1’i bu risklerin altında.

Verileri toplanan 36 ülkenin 28’inde yoksulluk riski, 4 senelik dönemde düşüş gösterdi. 8 ülkenin ise yoksulluk riski arttı. Bu ülkelerin artış oranları, sırasıyla şu şekilde oldu: Türkiye %6,5, Lüksemburg %1,6, Norveç %0,9, İsviçre %0,9, Fransa %0,3, İsveç %0,3, Estonya %0,1 ve Hollanda %0,1.

Artış oranlarını geride bıraktığımızda toplamda en çok yoksulluk riski taşıyan ülke, %50,8’lik oranla Arnavutluk oldu. Arnavutluk’u %36,3 oranla Karadağ takip ederken, 3. isim %35,8 oranla Romanya oldu. Kuzey Makedonya %34,1 ve Bulgaristan %33,6 oranlarına sahip olurken Türkiye, %33,2 oranıyla 6. sırada yer aldı.

Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en düşük olduğu ülkelere gelecek olursak İzlanda, %11,3 oranla başı çekti. İzlanda’yı takip eden ülkeler ise %11,52’lik oranla Çekya ve %13,8’lik oranla Slovakya oldu. Avrupa ülkelerinin yoksulluk riski ortalaması ise %21,9.