Türkiye, AB'de En Düşük Asgari Ücrete Sahip Ülke Oldu

Avrupa İstatistik Ofisi'nden derlenen veriler, Türkiye'nin asgari ücret konusunda listenin son sıralarına oturduğunu gözler önüne serdi. Ocak ayında 392, ekim ayında ise 329 euroya karşılık gelen Türkiye'deki asgari ücret miktarı, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücretini veren Bulgaristan'ın bile gerisine düşmüş durumda.

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız içeriklerde sık sık artan fiyatlar ve Türk lirasının değer kaybına ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ne yazık ki bir kez daha benzer bir gelişmeden bahsedeceğiz. Yapılan araştırmalar, Türkiye'deki asgari ücretin aşırı derecede gerilediğini, Avrupa'nın en düşük seviyelerine kadar düştüğünü ortaya koyuyor.

Sözcü'den Emre Deveci, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerini derledi ve yapılan incelemeler, Türkiye'deki brüt asgari ücret tutarının, 1 Ocak 2021'den bugüne dek 63 euro eridiğini gözler önüne serdi. Son verilerle birlikte Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin bulunduğu ülke haline geldi. İşin içine Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler de dahil edildiğinde ise sondan ikinci sırada yer alıyoruz.

İşte ülkeler bazında asgari ücret grafiği

Eurostat'ın verilerine göre Avrupa'da en yüksek brüt asgari ücret, Lüksemburg'da veriliyor ve tutar, 2.202 euro. Avrupa Birliği'nin en düşük asgari ücretini veren ülkesi ise 332 euroyla Bulgaristan. Türkiye, 1 Ocak 2021 itibarıyla 3 bin 577 TL brüt asgari ücret veriyor, bu da o günün kuruna göre 392 euro yapıyordu. Ancak bugün 10,85 TL seviyesine yükselen euro kuru, asgari ücretin 329 euroya gerilediğini ortaya koyuyor. Yani 2021'in başındaki asgari ücret, 20 Ekim itibarıyla yüzde 16 erimiş durumda. Bu rakamlara göre Avrupa genelinde, Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücretin uygulandığı ikinci ülke konumunda bulunuyoruz.

Brüt maaş ibaresi, maaşların vergi kesintisi yapılmamış hallerini ortaya koyuyor. İş net maaşa, yani tüm kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan kısma geldiğinde ise asgari ücret alan bir vatandaşın cebine 260 euro civarında para giriyor. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2016 yılında Türkiye'deki asgari ücretli çalışan sayısının yüzde 41 olduğunu belirtelim.