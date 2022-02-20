Atlas Okyanusu'nda etkisini göstermeye başlayan kasırga, İngiltere'nin ardından diğer Avrupa ülkelerini de vurmaya devam ediyor. Birçok ülkede ulaşım ve elektrik sıkıntıları yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde birçok Avrupa ülkesindeki meteoroloji daireleri tarafından uyarılan ve Atlas okyanusta ortaya çıkan kasırga İngiltere’nin ardından diğer Avrupa ülkelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Uluslarası alanda 'Eunice' olarak adlandırılan kasırganın hızı birçok ülkede 140 km’nin üzerine çıktı.

Alman Meteoroloji Dairesi, cumartesi akşam saatlerinden itibaren Kuzey Denizi kıyılarına ulaşmasını bekledikleri kasırgayla ilgili yer yer uyarılarda bulunduklarını açıkladı. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum farklı değil. Fırtına Fransa, Amsterdam ve Hollanda’da da etkisini göstermeye devam ediyor, meteoroloji daireleri vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Rüzgarın hızı saatte 141 km’ye yükseldi

Almanya'da ‘Zeynep’ olarak adlandırılan kasırga, ülkede en az 12 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kurtarma çalışmaları ve uyarılar devam ederken rüzgarın hızı saatte 141 km’ye kadar yükseldi. Almanya’da kasırga nedeniyle yaşanan otomobil kazalarında iki kişi hayatını kaybetti. Birçok ülkede kasırga nedeniyle devrilen ağaçlar demir ve hava yolları ile ulaşımda aksaklıklara sebep oldu. Almanya, kasırganın pazartesiye kadar devam edeceğini ve Dortmund, Hannover, Berlin ile Halle/Leipzig tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Hollanda, Amsterdam ve Fransa’da da durum farklı değil. Hollanda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amsterdam’da da 4 kişi devrilen ağaçlar sebebiyle yaşamını yitirdi. Fransa’da kasırga nedeniyle 11 kişi yaralandı ve 130 bin haneye elektrik verilemediği açıklandı. Yetkililer evde kalmaları gerektiğiyle ilgili uyarılarına devam ediyor.

Rüzgarın hızı birçok ülkede 140 km'nin üzerine çıkarken, ülkeler uçak ve tren seferlerini iptal etmeye devam ediyor. Mecbur kalmadıkça halkın evlerinden çıkmaması öneriliyor. Çok sayıda ülkede kırmızı alarm ilan edildi.

İşte kasırganın artından ortaya çıkan görüntüler;