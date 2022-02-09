Starlink Uydularını Jeomanyetik Fırtına Vurdu

SpaceX'in 3 Şubat günü fırlattığı 49 uydudan 40'a yakını, büyük bir jeomanyetik fırtınadan etkilendi ve yörüngesine tırmanamadı. SpaceX, bu uyduların atmosfere yeniden gireceğini ve yanarak yok olacağını açıkladı.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu uzay şirketi SpaceX, Starlink projesi kapsamında bugüne kadar 2.000'den fazla uyduyu alçak yörüngeye yerleştirdi. Şirketin toplam hedefi 42 bin uyduya ulaşmak olurken, gök bilimciler de SpaceX ve gelecekte planlanan diğer projelere karşı harekete geçmeye devam ediyor. Bugünse gök bilimcilere daha fazla güç verecek, SpaceX’i ise üzecek bir gelişme yaşandı.

Elon Musk’ın Starlink uyduları, yakın zamanda büyük bir jeomanyetik fırtınaya maruz kaldı. Fırtına, 3 Şubat günü fırlatılan ve yörüngeye yerleşme sürecinde olan 49 Starlink uydusundan tahmini olarak 40’ını etkiledi. Yapılan açıklamaya göre fırtına, uyduların %50 daha fazla sürtünme kuvvetine maruz kalmasına neden oldu. Bu nedenle de uydular, olmaları gereken yörüngeye erişemediler.

40'a yakın Starlink uydusu yok olacak

Starlink, bu sürtünme kuvvetiyle mücadele etmek için farklı bir uçuş yöntemi denemiş olsa da kötü bir haber paylaşıldı. SpaceX, paylaştığı açıklamada 40’a yakın uydunun Dünya atmosferine yeniden girdiğini veya gireceğini, yanarak yok olacağını açıkladı. SpaceX tarafından açıklamanın ilgili parçası şu şekildeydi:

“Ön analizler, düşük irtifalarda artan sürtünmenin uyduların yörünge yükseltme manevralarına başlamak için güvenli moddan çıkmalarını engellediğini ve 40 kadar uydunun Dünya atmosferine yeniden gireceğini veya zaten yeniden girmiş olduğunu gösteriyor. Yörüngeden ayrılan uydular, diğer uydularla sıfır çarpışma riski taşıyor ve tasarım gereği atmosferik yeniden girişte yok oluyor; yani yörünge enkazı oluşmuyor ve hiçbir uydu parçası yere çarpmıyor. Bu benzersiz durum, Starlink ekibinin sistemin yörüngede enkaz azaltma konusunda öncü olmasını sağlamak için ne kadar çaba sarf ettiğini gösteriyor.”

Son cümleden de anlayacağınız üzere SpaceX, son dönemde gök bilimcilerin yörüngedeki uydulara karşı bir çıkış noktasına da cevap veriyor. Gök bilimciler, uzaya gönderilen binlerce uydunun gelecekte bir uydu çöplüğü oluşturacağını açıklıyorlardı. Öte yandan SpaceX, yerden yapılan astronomik gözlemlerin engelleneceği tartışması hakkında bir açıklama yapmadı.