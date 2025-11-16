Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Aşırı sıcaklıklar artmaya devam ederken herkesin aklına "Avrupa'da neden klima yok?" sorusu geliyor. Gelin arkasındaki nedenlere bakalım.

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yaz aylarındaki sıcak hava dalgaları gittikçe artarken hepimiz en az bir kez “Klima dünyanın en iyi icadı.” ifadelerini kullanmışızdır. Sıcak havalar, aynı şekilde Avrupa’da da ciddi anlamda baş gösteriyor. Ancak oralarda çok fazla klima kullanılmadığını görüyoruz. Bu da hâliyle neden “Avrupalılar neden inatla klima kullanmıyorlar?” sorusunu sormamıza neden oluyor.

Bu içeriğimizde Avrupa’da klimaların yeterince yaygın olmamasının nedenlerine göz atacağız. Aslında inattan ziyade bu durumun arkasında farklı farklı nedenler mevcut. Gelin bu nedenlere birlikte göz atalım.

Mimari yapı

kliam

Avrupa şehirlerinin siluetine baktığınızda gördüğünüz o muhteşem**, tarihî binalar, aslında klimasızlığın ilk ve en büyük fiziksel engelidir**. Yüzlerce yıllık taş binalar, kalın duvarlar ve küçük pencereler; tüm bu mimari tercihler, kıtanın soğuk kışlarında ısıyı içeride tutabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu tarihi yapıların bir diğer sorunu ise, modern bir klima ünitesinin gerektirdiği altyapıya sahip olmamalarıdır. Birçoğunda dış cepheye bir ünite asmak için uygun bir yer yoktur veya havalandırma kanalları için tasarlanmamışlardır. Özellikle "sit alanı" olarak korunan tarihi şehir merkezlerinde binanın dış cephesine "estetiği bozacak" bir klima ünitesi monte etme fikri bile düşünülemez. Bu, sadece yasal değil, aynı zamanda kültürel de bir tabudur.

Gerekli izinler

ac

Bir diğer neden ise direkt her isteyenin klima taktıramaması, **komşulardan, hatta yetkililerden izinler alınmasının **gerekmesi. Bu izin süreci apartmandaki herkesin onayını gerektirebilir. Bir komşunun klimadan rahatsız olacağını söylemesi bile klima taktırılmasının önüne geçebiliyor. Dış cepheye monte edilecek ünitenin desibel seviyesinden, binanın tarihi dokusuna vereceği zarara kadar birçok kritere uymak zorunda olan yerler var. Aynı zamanda şehir yetkililerinden de izin gerektiği durumlar olabiliyor.

Enerji

kr

Avrupa’da klimaların yaygın olmamasının nedenleri arasında enerji ve çevre bilinci de girebilir. Ayrıca faturaların artması da etkendir. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşan enerji krizi durumu daha da kötüleştirdi. Klima takıldığında **faturaların uçacak olması da **Avrupalı vatandaşları bundan uzaklaştırıyor olabilir.

Öte yandan daha yeşil bir gelecek için Avrupa Birliği’nden ciddi adımlar var ve vatandaşlar bu konuda bilinçli. Yüksek enerji tüketimi, iklim değişikliğine neden olabilecek unsurlar gibi sebeplerden dolayı da klima tercih etmeyenler olduğunu düşünebilirsiniz.

Sonuç olarak Avrupa’da klimaların az olmasının arkasında birçok farklı neden var. Ancak şu anda bunun değiştiğini söylemek mümkün. Son yıllardaki aşırı sıcak havalar nedeniyle eskiye göre daha fazla klimalı evi Avrupa’da görmeniz olası. Eğer böyle devam ederse yakın gelecekte durum değişebilir.

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Elektrikli Araba Balonu Patladı mı? İçten Yanmalı Motorlu Arabalar Bir Gün Bitecek mi?

Elektrikli Araba Balonu Patladı mı? İçten Yanmalı Motorlu Arabalar Bir Gün Bitecek mi?

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın

Sakın Kaçırmayın! EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da %50 İndirime Girdi!

Sakın Kaçırmayın! EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da %50 İndirime Girdi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim