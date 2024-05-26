Amerika’nın Hollywood'u Varken Avrupa’nın Neden Kendi Film Endüstrisi Yok?

2 dk okuma süresi
4
2
1
0
0
Dünya çapında en çok hasılat yapan 50 filmden hiçbiri Avrupa’dan değil. Hollywood neden ve nasıl bu kadar baskın hâle geldi?

Hollywood'un dünya sinemasındaki egemenliği aşikâr. Ancak bir zamanlar Avrupa, sinema dünyasının merkeziydi ve Almanya bu alanda liderdi.

Peki nasıl oldu da Avrupa, sinema alanındaki bu üstünlüğünü kaybetti?

Amerikalı film yapımcıları, Kaliforniya'nın güneşli havası ve çeşitli manzaralarından faydalanarak Hollywood'u film yapımının merkezi hâline getirdiler.

Los Angeles Hollywood

Thomas Edison'ın patentleri ve tekelci uygulamaları, birçok bağımsız yapımcıyı Kaliforniya'ya göç etmeye zorladı.

Hollywood 1915 yılına gelindiğinde, ABD film yapım şirketlerinin %60'ından fazlasına ev sahipliği yapıyordu.

1914 yılında Saraybosna'da gerçekleşen suikast ve ardından patlak veren I. Dünya Savaşı, Avrupa sinema endüstrisini derinden etkiledi.

Franz Ferdidand Suikast

Savaş sırasında Avrupa'daki film yapımı millileştirildi ve sinema, savaş propagandası aracı olarak kullanıldı. Ancak savaş sonrası Hollywood'un dünya sinema pazarındaki payı, hızla arttı.

1920'lerde Almanya, Weimar Cumhuriyeti döneminde sinemada altın çağını yaşadı. Ancak Amerikan filmlerinin ülkeye girişiyle Alman sinema endüstrisi, zor bir döneme girdi.

UFA, finansal sıkıntılar yaşadı ve sonunda Paramount ve MGM tarafından kurtarıldı. Bu durum, Amerikan filmlerinin Alman pazarına hâkim olmasına yol açtı.

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa sineması yeniden canlanmaya çalıştı.

fransız sineması

İtalya, Cinecitta ile büyük başarılar elde etti. Fransa, sinema sektörünü sübvanse ederek uluslararası başarılar kazandı. Ancak Avrupa sineması hiçbir zaman Hollywood gibi birleşik bir güç oluşturamadı.

Bugün bile Hollywood'un dünya sinemasındaki egemenliği, devam etmekte.

Kaynak: fern

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

"Burayı da mı Etkisi Altına Almış" Diyeceksiniz: Hollywood'u Sinsice Ele Geçiren Çin Bunu Nasıl Başardı?
İLGİLİ HABER

Bunlar Hep Amerika'nın Oyunu Yeğen: Hollywood Filmlerindeki Kötü Karakterler Neden Hep "Rus" Oluyor?
İLGİLİ HABER

Onu Görmeseniz Bile Sesini Tanıyorsunuz: Hollywood Filmlerindeki Ürpertici Sahnelerde Neden Hep Bu Kuşun Sesi Duyuluyor?
İLGİLİ HABER

Hollywood Filmlerinde Meksika ve Türkiye Gibi Ülkelerde Geçen Sahnelerde Neden Özellikle "Sarı Filtre" Kullanılıyor?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
4
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler