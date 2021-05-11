Yeni bir avuç içi oyuncu bilgisayarı duyuruldu. "ONEXPLAYER" isimli bu bilgisayar, 8.4 inç büyüklüğünde telefondan büyük, tabletten küçük bir ekrana sahip. Donanım özellikleri açısından tatmin eden ürünün fiyatı ise biraz düşündürücü.

Türkiye'de pek bilinmiyor olsa da başta Çin olmak üzere pek çok ülkede, avuç içi oyuncu bilgisayarları mevcut. Intel işlemciler kullanılarak üretilen bu bilgisayarlar, boyut açısından akıllı telefon ila tablet arasına yerleşiyor olsalar da donanım özellikleri açısından piyasadaki pek çok üründen daha iyiler. Şimdi sizlere, piyasadaki en yeni avuç için oyuncu bilgisayarı "ONEXPLAYER"dan bahsedeceğiz.

ONEXPLAYER, 8.4 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip olan bir avuç içi oyuncu bilgisayarı. 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, yan kısımlarındaki çerçevede ise oyunun kumanda edilmesini sağlayan tuşlar bulunuyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar, ofis uygulamaları için küçük de olsa bir klavye aparatını haricen takarak, ONEXPLAYER'da kullanabiliyorlar.

Karşınızda avuç içi oyuncu bilgisayarı ONEXPLAYER

Az önce sizlere, bu oyuncu bilgisayarının donanım açısından çok güçlü olduğunu söylemiştik. Bu bağlamda Intel'in 11. nesil Core i5 ya da Core i7 işlemcisinin güç verdiği bilgisayarın, 512 GB ya da 1 TB SSD, 16 GB RAM ve 15 bin 300 mAh kapasiteli de batarya ile geldiğini söylersek, bu iddiamızda haklı olduğumuzu gözler önüne sermiş oluruz.

ONEXPLAYER, sunduğu özellikler açısından avantajlı bir ürün olsa da fiyat açısından biraz düşündürücü. Çünkü ürünü geliştiren ekip, bu avuç içi dizüstü bilgisayarın başlangıç fiyatının 819 dolar olduğunu söylüyor. Bu kadar para verdikten sonra avuç içi bilgisayar mı PlayStation 5 mi yoksa normal bir oyuncu bilgisayarı mı konusu tartışmaya açık.