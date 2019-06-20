Avustralya’da 56 Yeni Eklembacaklı Türü Bulundu

Vahşi doğasıyla dikkat çeken Avustralya’da 56 yeni eklembacaklı türü keşfedildi. Türler henüz isimlendirilmedi.

Batı Avustralya Üniversitesi ve Batı Avustralya Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, kıtada yaşayan 56 yeni eklembacaklı türü keşfedildi.

Molecular Phylogenetics and Evaluation adlı dergide yayımlanan makaleye göre yeni bulunan türlerin biri hariç tamamı yerin altında yaşıyor.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Kym Abrams, yeni bulunan türlerin henüz resmi olarak isimlendirilmediklerini söyledi. Avustralya’da yaşayan 53 türün aslında daha önce keşfedildiğini söyleyen Dr. Abrams, son keşifle bu sayıyı iki katına çıkardıklarını vurguladı. Dünya çapında bilinen tür sayısının 350 civarında olduğunu belirten araştırmacı, isimlendirme çalışmasının ardından, dünya çapında bilinen türlerin 3’te 1’înin kıtada yaşayan türler olacağını söyledi.

Anten benzeri ön ayaklara sahip olan bu yeni eklembacaklı türlerinin gözleri bulunmuyor. Çevrelerini uzun ön ayaklarıyla dokunarak anlayan bu canlılara “kamçı örümge(çekirge-örümcek birleşimi uydurma isim)” lakabı takıldı.

Dr. Abrams, Batı Avustralya’nın küresel olarak yeraltı yaşamın yoğun olduğu bölgeler arasında kabul edildiğini söyledi. Bölgede yaklaşık 4000 türün yaşadığı tahmin ediliyor. Bölgede yeni keşfedilen türlerin, doğal zenginliğin ve çeşitliliğin işareti olduğunu söyleyen araştırmacı, türlerin korunması için bölgedeki madenlerin de ciddi düzenlemeler yapmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.