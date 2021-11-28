Avustralya Hükümeti, Sahte Hesaplara Müdahale Edecek

Avustralya hükümeti Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında, kullanıcıları hedef alan yorum sahiplerine müdahale etmek için hazırladığı “troll karşıtı” sosyal medya yasasını duyurdu.

Yaşadığımız dijital çağda, sosyal medya platformlarında kullanıcılara hakaret eden, taciz ve şiddet içerikli yorum ve paylaşımlar yapan “troll” hesaplar oldukça yaygın hale geldi.

Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke, sosyal medyada var olan bu tarz sahte hesaplara yönelik yasal düzenlemeler yapmaya başladı. Avustralya Hükümeti de “trollerin maskelerini düşürmek” için yeni bir yasa tasarısı hazırlığı yaptığını duyurdu.

Avustralya, troll hesapların maskesini düşürecek

Başbakan Scott Morrison, vatandaşları çevrimiçi tacize ve kötüye kullanıma karşı koruyacakları bir yasa tasarısı hazırlığı yaptıklarını duyurdu. Morrison, “Çevrimiçi dünya, robotların, bağnazların, trollerin ve diğerlerinin anonim olarak dolaşıp insanlara zarar verebileceği, onları taciz edebileceği, zorbalık yapabileceği 'vahşi batı' olmamalı" dedi. Gerçek dünyada bunun mümkün olmadığını vurgulayan Başbakan, dijital dünya da buna izin vermeyeceklerini ifade etti.Yasanın yürürlüğe girmesiyle haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler ‘bilgi ifşa emri’ için Yüksek Mahkeme’ye başvurabilecek. Bu sayede sahte hesapların kimlikleri belirlenecek ve gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecek.

Yasa ile kişilerin kimliklerini saklayarak karalayıcı yorumlar yapmasını engellemeyi hedeflediklerini belirten Başsavcı Michaelia Cash, sosyal medya platformlarının Avustralya merkezli atanmış bir kuruluşa sahip olmasının talep edileceğini duyurdu. Hazırlanan yasanın önümüzdeki yılın başlarında meclise sunulacağını belirten Başsavcı Michaelia Cash, sosyal medyada iftira niteliğindeki yorumlarla karşılaşıldığında sadece kullanıcıların değil sosyal medya platformlarının da sorumlu tutulacağını bildirdi.