'Hacker'lar Vatandaşlara FBI'dan Sahte Uyarı Mesajları Attı

FBI (Federal Soruşturma Bürosu), yakın zamanda İç Güvenlik Bakanlığı’ndanmış gibi görünen sahte e-postaların vatandaşlara gönderilmesi üzerine soruşturma başlattı. On binlerce vatandaşın gelen kutusuna düşen ‘uyarıda’ alıcılar, bir hacker grubuna hedef oldukları ifadesiyle karşılaştı.

FBI, yakın zamanda gerçekleşmiş ilginç bir siber saldırı üzerinde inceleme başlattı. Modern yaşamın getirdiği yeni bir suç alanı olan siber suçlarla son dönemde başı ağrıyan büronun bu seferki inceleme konusu ise, kendi adına binlerce kişiye gönderilen sahte e-posta iletileriydi.

ABD’nin İç Güvenlik Bakanlığı adına FBI'dan gelmiş gibi görünen e-postalar, iletiyi alan vatandaşlarda şaşkınlığa sebep oldu. Kısa sürede internete düşen iletiler hakkında dün açıklama yapan FBI, sorunun kaynağını bulmak üzere çalışmalara başladığını bildirdi.

FBI sunucularına erişimi olan herhangi biri de yapmış olabilir

FBI, geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen ve bir siber saldırı gibi görünen bir olay üzerinde inceleme başlattı. İç Güvenlik Bakanlığı adına FBI'dan ABD vatandaşlarına atılan e-posta iletileri, alıcıları “Dark Overlord”, yani ‘Karanlık Derebeyi’ adındaki bir grubun haraç kesmek üzere yürüttüğü zincir saldırılara karşı uyardı ve olası hedef olduklarını söyledi. ABD medyasının aktardığına göre söz konusu ileti, 100 binden fazla kişiye gönderildi.

Olayın hemen arkasından açıklama yapan FBI, ‘@ic.fbi.gov’ adresinden gönderilen iletilerden haberdar olduğunu belirtti. Olayla bağlantısı olabilecek durumlarının ağdan çektiklerini ifade eden FBI, sorunun kaynağını bulmak üzere inceleme başlattı. Zira bunun illa bir hacker ya da hacker grubu tarafından yapıldığı kesin değil. Halihazırda FBI sunucularına erişimi olan bir isim de iletilerden sorumlu olabilir.