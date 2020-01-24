Avustralya'daki Yangınlar, CO2 Seviyesini Artıracak

Avustralya’da meydana gelen yangınlar, birçok insanın evsiz kalmasının ve milyonlarca hayvanın ölümüne sebep olmasının yanında dünya genelindeki karbondioksit seviyesinde de önemli bir artışa sebep oluyor.

Büyük Britanya'nın meteorolojiden sorumlu kurumu Met Office, bugün yaptığı açıklamada Avustralya’nın güneydoğusunda meydana gelen ve büyük tahribatlara sebep olan yangınlardan kaynaklı karbon emisyonunun, 2020 yılı boyunca dünya genelinde rekor seviyede atmosferik CO2 oranının ana tetikleyicisi olacağını söyledi.

Yapılan açıklamada ayrıca CO2 seviyesindeki yıllık artışın, ölçümlerin başladığı 1958 yılından bu yana en yüksek seviyede olacağı ifade edildi. Hawaii’deki Mauna Loa gözlemevinde ölçülen CO2 seviyeleri, kuzey yarımküredeki hava modelleri sebebiyle dalgalı bir seyir izledi ancak yıllık değerlerin kesin bir yükseliş içerisinde olduğunu söylemek gerekiyor.

CO2 seviyesindeki artış:

Rekor düzeydeki CO2 ile birlikte 417 ppm (milyonda 417) olması bekleniyor. Bu seneyle ilgili bir diğer kötü haber ise 2020’nin ppm seviyesinin 410’un altına hiç düşmeyeceği ilk yıl olması. Tahminlere göre yıllık ortalama 414,2 ppm olacak. Met Office tahminlerine göre CO2, bir önceki yıla göre 2,74 ppm artış gösterecek ki bu, artışın 2019’daki artıştan %10 daha fazla olacağı anlamına geliyor.

Küresel Yangın Emisyonu Veritabanı’nın ilk verileriyle yapılan hesaplamalara göre Avustralya yangınlarında oluşan duman, 2020’de ek olarak 0,05 ppm ekleme getirecek. Yangından çıkan duman sebebiyle oluşacak olan bu ek ppm, toplam ppm’in 5’te 1’ine denk geliyor.

Birleşmiş Milletler, endüstri öncesi dönemdeki küresel sıcaklıkla aradaki farkın kapatılması için 2030 yılına kadar arazi kullanımı, fosil yakıtlar ve taşıma kaynaklı emisyonun yıllık %7,6 oranında düşürülmesi gerektiğini söyledi ancak ne yazık ki emisyon her geçen sene artmaya devam ediyor.