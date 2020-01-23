Avustralya’da Ölümcül ‘Huni Örümceği’ Paniği Başladı

Avustralya yangın, toz fırtınası, sel ve dolu felaketinden sonra bu kez de ölümcül huni örümcekleri ile mücadele ediyor. Uzmanlar, ülkede artan nem ve sıcaklığın, söz konusu örümceklerin gelişmesi için elverişli koşullar yarattığı konusunda uyarıyor.

Tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Avustralya, dört aydır söndürülemeyen devasa yangınlarda en az 28 vatandaşını kaybetti. Rekor sıcaklık ve kuraklık yüzünden çıkan yangınlar, ülke genelinde 19.8 milyon dönüm arazi küle çevirdi.

Sadece Yeni Güney Galler eyaletinde, 3.000'den fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Bu yetmezmiş gibi toz fırtınası, sel ve dolu gibi ölümcül boyutta pek çok felaketle daha karşı karşıya kalan Avustralya’nın başı, bu kez de huni örümcekleri dertte.

Huni örümceğinin zehri, bir insanı 10 dakika içinde öldürebilecek kadar güçlü

Doğu Avustralya'nın nemli orman bölgelerine özgü olan örümceklerin, bir insanı dakikalar içinde öldürecek kadar zehirli olduğu biliniyor. Çarşamba günü, New South Wales eyaletindeki Somersby merkezli Avustralya Sürüngen Parkı, huni örümceklerinin aktivitesinin son günlerde arttığını açıkladı.

Facebook'ta yayınlanan bir videoda park sözcüsü Daniel Rumsey, "Son zamanlarda artan sıcaklık ve nem oranı, huni örümceklerinin çoğalmasına zemin hazırladı. Bu örümcekler, dünyanın en tehlikeli örümcek türlerinden biridir. Bu konuyu çok ciddiye almalıyız” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Avustralya huni örümceğinin dünyadaki en tehlikeli örümceklerden biri olduğunu belirten uzmanlar, söz konusu örümcekteki zehrin bir kişiyi 10 dakika içinde öldürebileceğini ifade ediyorlar. Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların sulak yerlere girerken çok dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.