Avustralya’da uzun süredir devam eden birçok can ve mal kaybına sebep olan devasa yangın, komşu ülkeyi de etkilemeye başladı. Yeni Zelanda’nın Auckland kentinin gökyüzünün rengi turuncuya döndü.

Çeşitli sosyal medya platformlarında da sık sık paylaşılan Avustralya’daki yangın birçok can ve mal kaybına neden oldu ve olmaya da devam ediyor. 2019 Eylül ayında orman ve çalılık alanlarda başlayan yangın şu ana kadar 24 kişinin hayatını yitirmesine sebep oldu.

Ülkedeki 5,25 milyon hektardan fazla alanı küle çeviren devasa yangın, 1.500’den fazla evi kullanılmaz hale getirmesinin yanı sıra binlerce hayvanın da telef olmasına sebep oldu. Tüm ülkeyi saran bu felaketin etkileri, komşu ülkelerde de görülmeye başlandı.

Yeni Zelanda’da gökyüzünün rengi değişti

Avustralya’da koca bir alanı küle çeviren orman yangını sebebiyle yükselen dumanlar, Avustralya’nın komşusu Yeni Zelanda’yı da etkilemeye başladı. Yeni Zelanda’nın kuzeyinde bulunan Auckland şehrinde gökyüzünün rengi turuncuya döndü.

Avustralya’nın güneyinden 2 bin km uzaklıkta olan Auckland kentinin polisi, acil yardım hattını arayan vatandaşları hatta meşgul etmemeleri konusunda uyardı. Dumandan etkilenen bir kent sakini ise “Biz çok uzaktayız, bu yüzden bu bizim için şok edici bir durun. Duman çok yoğun” şeklinde konuştu.

Kontrol altına almakta zorlanılan yangın hakkında konuşan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaşanılan yangın felaketinin yeni bir boyuta geçtiğini söyledi ve yardımcı olunması için 3 bin askerin yardıma çağırıldığını açıklamıştı. Savunma Bakanı Linda Reynolds ise ülke tarihinde ilk kez askerlerin böyle bir durum için çağırıldığını söylemişti.

Avustralya’nın güneydoğusunda etkili olan yangınlar sebebiyle üç eyalette 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmesi istendi. Ayrıca yangının büyük yerleşim yerleri için de tehdit oluşturmaya başladığı açıklandı.