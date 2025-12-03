Tümü Webekno
Amazon'un Yapay Zekâ Çıkarması Yaptığı AWS 2025 Gerçekleşti: İşte Tüm Duyurular!

Amazon'un her yıl düzenlediği etkinliğinin bu yılki ayağında bir dizi yeni yapay zekâ duyurusu yapıldı. Biz de sizler için bu duyuruları bir araya getirdik.

Amazon’un her yıl merakla beklenen teknoloji etkinliği AWS re:Invent 2025, bu yıl Las Vegas’ta yapay zekâ rüzgârı estirdi.

AWS CEO'su Matt Garman'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, şirketin yapay zekâ stratejisini bir üst seviyeye taşıyan devrim niteliğinde duyurular yapıldı. Sadece yeni modeller değil, bu modelleri çalıştıracak süper güçlü çiplerden, sizin yerinize kod yazan otonom ajanlara kadar pek çok yenilik sahne aldı.

Amazon Nova 2 modelleri

2

Amazon, yapay zeka model yarışında vites yükselterek Nova 2 ailesini tanıttı. Farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitlendirilen bu yeni seri, her türlü iş yükünü karşılamayı hedefliyor:

  • Nova 2 Lite: Maliyet odaklı, hızlı ve etkili akıl yürütme işlemleri için tasarlandı.
  • Nova 2 Pro: Karmaşık iş yükleri ve derinlemesine analizler için ailenin en zeki üyesi.
  • Nova 2 Sonic: İnsan benzeri konuşma ve sesli iletişim yetenekleriyle dikkat çeken, ses odaklı yeni bir model.
  • Nova 2 Omni: Metin, video, ses ve konuşmayı aynı anda işleyebilen çok modlu (multimodal) bir canavar.

Amazon Nova Forge

3

Belki de etkinliğin en dikkat çekici "özgürlük" hamlesi Nova Forge oldu. Amazon, şirketlerin kendi "frontier" (sınır) modellerini eğitmelerine olanak tanıyan bu hizmetle oyunun kurallarını değiştiriyor.

Nova Forge sayesinde işletmeler, kendi verilerini Amazon'un küratörlüğünü yaptığı devasa veri setleriyle harmanlayarak, tamamen kendilerine özel ve yüksek performanslı yapay zekâ modelleri "açık eğitim" (open training) yöntemiyle geliştirebilecekler.

Trainium3 UltraServers

4

Yapay zekâ modelleri büyüdükçe, onları çalıştıracak donanım ihtiyacı da artıyor. AWS, NVIDIA'ya rakip olarak geliştirdiği kendi çiplerinin en yenisi Trainium3'ü duyurdu.

Yeni Trainium3 UltraServers, bir önceki nesle göre 4.4 kat daha yüksek işlem performansı sunarken, enerji verimliliğinde de 4 kat iyileştirme sağlıyor. Bu, devasa yapay zekâ modellerinin çok daha hızlı ve ucuza eğitilebileceği anlamına geliyor.

Yeni Frontier Agent'ler

5

Yapay zeka asistanları artık sadece "asistan" değil, ekibinizin birer çalışanı oluyor. AWS, insan müdahalesi olmadan saatlerce hatta günlerce çalışabilen üç yeni "Frontier Agent" (Sınır Ajanı) tanıttı.

  • Kiro: Takımınızdaki sanal yazılım geliştirici. Kod yazıyor, hata ayıklıyor ve geliştirme süreçlerine aktif katılıyor.
  • AWS Security Agent: 7/24 çalışan bir güvenlik danışmanı gibi sisteminizi sürekli izliyor ve koruyor.
  • AWS DevOps Agent: Operasyonel süreçleri yöneten, sorun anında müdahale eden sanal bir nöbetçi ekip üyesi.

AWS AI Factories

6

Amazon, yapay zekâ yeteneklerini sadece bulutta tutmakla kalmayıp müşterilerin ayağına getiriyor.

AWS AI Factories, şirketlerin kendi veri merkezlerine veya mevcut altyapılarına entegre edilebilen, yüksek performanslı özel yapay zekâ ortamları sunuyor. Bu sayede kurumlar, verilerini dışarı çıkarmadan yerinde yapay zekâ geliştirmeyi ve çalıştırmayı "fabrika" düzeninde ölçeklendirebilecekler.

Yeni depolama ve geliştirici araçları

7

Duyurular sadece yapay zekâ modelleriyle sınırlı kalmadı, altyapı tarafında da önemli yenilikler açıklandı.

  • Amazon S3 Güçleniyor: Dünyanın en popüler depolama servisi S3'te nesne boyutu limiti 10 kat artırılarak 50 TB'a çıkarıldı. Ayrıca S3 Batch Operations işlemleri artık çok daha hızlı.
  • Bedrock ve AgentCore: Yapay zekâ uygulaması geliştirmeyi kolaylaştıran Amazon Bedrock platformuna, ajanların kalitesini denetleyen Evaluations ve onlara sınırlar çizen yeni güvenlik katmanları eklendi.
Peki sizin en çok ilginizi çeken duyuru hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

