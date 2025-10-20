AWS Çöktü: Türkiye'de Dahil Tüm Dünyada İnternet Sitelerine, Oyunlara Girilemiyor!

Amazon Web Services (AWS) hizmetlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Bu sorun, üçüncü taraf internet sitesi ve uygulamaları da etkilemiş durumda. Küresel çapta kullanıcıları etkileyen sorun, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da hissediliyor. Amazon, sorunun farkında ve çalışmalara başlamış durumda.

Amazon Web Services (AWS), nedeni henüz anlaşılamamış bir erişim sorunu yaşıyor. Bu erişim sorunu kapsamında AWS'den hizmet alan şirketlerin hizmetlerine erişmekte de sorunlar yaşanıyor. Küresel çapta kendini hissettiren erişim sorunu, oyunlardan yapay zekâ araçlarına kadar sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

AWS'nin hizmet sağlığı sayfasına baktığımız zaman "Multiple services" (çoklu servisler) paketinde sorun olduğunu görüyoruz. Bu da AWS Config, Amazon CloudWatch, AWS Systems Manager ve AWS Database Migration Service gibi diğer internet siteleri ve uygulamaların kullandığı hizmetleri etkiliyor. Downdetector verilerine baktığımızda Türkiye'de aktif olarak kullanılan pek çok hizmette kesinti olduğunu görüyoruz.

Downdetector'den aldığımız ekran görüntüsü:

Amazon'un resmî açıklamasına göre sorunun tespit edilmesi ve düzeltilmesi için çalışmalar başlamış durumda. Bu süreçte diğer AWS hizmetleri ile üçüncü taraf hizmetlerde sorunlar yaşanacağını ifade eden Amazon yetkilileri, yarım saat içerisinde yeni bir açıklama yapmaya çalışacaklarını ifade ediyorlar. Günün ilerleyen saatlerinde yapılacak açıklamalar, sorunun ne olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Ayrıca kesintinin ne zaman sona ereceği de günün ilerleyen saatlerinde netleşmiş olacak.

AWS'de yaşanan sorunla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.