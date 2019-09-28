Uzayın bilinmezlikleri, insanlık tarihi boyunca bir merak konusu olmuştur. Fakat bu noktada o kadar da uzaklara gitmemize gerek yok. Bu yazımızda, gezegenimize en yakın göksel cisim olan Ay'ın ne kadar popülasyonu destekleyebileceğini ve Ay'daki yaşamın devamı için neler yapılması gerektiğini inceleyeceğiz.

Günün birinde insanlar, Dünya’nın tüm doğal kaynaklarını tüketecek ve şu an üzerinde yaşadığımız gezegen artık yaşanamaz bir duruma gelecek. Diyelim ki bu senaryo yaşandı ve insanlık, Ay’ı kolonileştirerek bu soğuk, gri kayayı bir şekilde insanlığın yeni evi yapmayı başardı.

Tabii ki bu, saf bir bilim kurgudan başka bir şey değil. Ancak, dünya dışı bir insan kolonisi olmadan geleceğin hiçbir vizyonu tamamlanmaz ve Ay gezegenimize en yakın göksel cisim olduğundan, gelecekteki evimiz olarak hayal etmek en kolay olanıdır. Fakat bu gerçekliğe uygun mu? Günün birinde uygun bir hal alsa bile kaç insanı destekleyebilir?

Bu soruyu cevaplamanın bir yolu, ayın yüzey alanını basitçe düşünmektir. Gezegenimizin yalnızca dörtte biri büyüklükte olan Ay, teorik olarak Dünya'nın şu andaki mevcut nüfusunun yalnızca dörtte birine ev sahipliği yapabilir. Ancak Ay’ın yüzeyine kaç kişinin sığabileceği, o gezegenin/uydunun kaç insanı sürdürülebilir şekilde destekleyebileceğinden çok farklı bir sorudur. Bu kapsamda birkaç farklı değişken bulunuyor. Gelin bu değişkenlere yakından bakalım.

Yaşamın kaynağı “hava”:

Öncelikle Dünya'dan farklı olarak su, Ay yüzeyinde bulunmuyor. Yalnız en önemli problem bu değil, bir de “hava” sorunu var tabii. İnsanlar bir şekilde bunun çözümünü bulsa bile Dünya’nın doğal uydusu, tarım alanlarını rahatça destekleyebilecek bir ekosisteme sahip değil. Ay, aynı zamanda Güneş fırtınalarına, Güneş’in yüzeyinden çıkan ve elektromanyetik radyasyon yayan patlamalara karşı da oldukça hassastır.

Bütün bunlar, Ay fantezimizi ve Ay’daki yaşamı imkânsız hale getirmeye yeterli sebepler. Yine de şaşırtıcı olarak insanlığın temel ihtiyaçları olan hava, su, yiyecek ve barınak, Ay yüzeyinde o kadar da ulaşılamaz değil.

Havayı ele alalım; Ay’daki birkaç yüz kişiden oluşan bir popülasyonu desteklemek için havayı Ay yüzeyine taşımak ve insanların yaşayacağı kapalı yapılara pompalayarak başlamamız gerekir. Avrupa Uzay Ajansı’nın Ay Proje Yöneticisi Markus Landgraf, bu sürdürülemez gibi gözükse de kısa vadede oldukça ekonomik olacağına inanıyor. Yine de Ay popülasyonu on binlerce kişiye ulaştıysa, Ay’daki oksijeni sentezlememiz gerekir ve bu oldukça pahalı bir süreç.

Tüm bunlara rağmen Landgraf, önümüzdeki yıllarda yapılan uzay araştırmalarının büyümesinin, bu süreci daha ekonomik hale getirebileceğini düşünüyor. Bunun sebebi ise uzay gemisini hareket ettirmek için oksijen gerekmemesidir. Yani talep artarsa araçlarla su ve yiyecek taşımak yerine Ay yüzeyine kurulacak oksijen jenaratörleri, üretim maliyetini düşürür ve Ay sakinleri için hava üretilmesini ucuzlaştırır.

İçme suyu sorunu:

“Peki ya su?” dediğinizi duyar gibiyiz. Birkaç on yıl öncesine kadar araştırmacılar, Ay’ın tamamen kuru olduğuna inanıyorlardı. Fakat şimdi, Ay yüzeyinde şaşırtıcı miktarda sıvı yayıldığını biliyorlar. Bu kapsamda kuyruklu yıldızların yüzeye etki ettiği yerlerde (kraterler) hala içinde buz rezervleri bulunduğunu gösteren iyi kanıtlar mevcut.

Ayrıca araştırmacılar, Ay yüzeyinde alternatif bir su kaynağı olarak Güneş rüzgarlarını gösteriyor. Uzayda yayılan solar rüzgarlar, protonlarla yüklü olarak geliyor, bunlar ise Ay’daki elektronlarla çarpışarak hidrojen oluşturuyor.

Bütün bunlar, belki de oldukça büyük bir nüfusu desteklemek için yeterli olan suyu elde etmemizi sağlayabilir. Ayrıca araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların duş suyundan, idrarından ve terinden elde edilen sıvıyı içilebilir suya geri dönüştürmek için gerekli teknolojiyi zaten geliştirmişti.

Bu geri dönüşüm teknolojisi dahi yeterli düzeyde suyu, yüksek popülasyonlar için sağlamayacak. Suyun tekrar tekrar geri dönüşümü bir miktar kayıpla sonuçlanır, bu nedenle rezervlerin arada bir doldurulması gerekir. Dahası, yüzeydeki taşları ve derin kraterlerdeki buzları kırarak su çıkarmak, oldukça maliyetli bir iş ve yüksek enerji gerektiriyor: kilogram başına yaklaşık 220 bin dolar.

Şu anda Ay’ın yüzeyinde ne kadar su olduğunu bilmeden, kaç insanı destekleyebileceğini tahmin etmek de zordur. Ancak nispeten sürdürülebilir bir su kaynağı sağlamanın yeterli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da Ay’ın kolonileşmesi için oraya hidrojen götürmemiz gerekiyor.

Ulaşım:

Tüm bu saydıklarımızı pratikte nasıl yapacağımızla ilgili hala çok fazla bilinmeyen var. Ancak teorik olarak doğal kaynaklar, Ay’da on binlerce, hatta milyonlarca insanı destekleyebilir. Doğal kaynakları çözsek bile ulaşım çok büyük bir sorun ve Ay’ın kolonize edilmesinin önündeki en büyük kısıtlama çünkü çok yüksek maliyetler gerektiyor.

Bunu daha ekonomik yapmak ise uzay asansörlerinin icadı gibi cesur teknolojik gelişmeleri gerektiriyor. Bunlara sahip olsaydık, o zaman Ay yüzeyinde on binlerce insana yaşam sağlayabilirdik. Bu konuda Landgraf, esas sorunun ulaşım olduğunu şu sözlerle belirtiyor: “Yani, gerçekten, su burada kısıt değil. Kısıt, ulaşım.”

Ancak bu, Ay hayallerimizin bittiği anlamına gelmez. Araştırmacılar, gelişen teknolojilerle birlikte insanlığın bunun da üstesinden gelebileceğini düşünüyor. Günümüzden oldukça uzak sayılabilecek tarihlerde insanlık, belki de Ay’ı bu yolları izleyerek kolonize edecek ya da Ay’ı diğer gezegenlere ulaşmak için bir fırlatma rampası olarak görecek. Ne yazık ki tüm bunların cevabını muhtemelen göremeyeceğiz.