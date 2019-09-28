Elon Musk, Yeni Uzay Araçlarını Bugün Tanıtacak

Elon Musk, bir süredir üzerinde çalıştığı ve sayısız deneme yaptığı uzay araçlarını bugün tanıtacak. Önümüzdeki aylar boyunca test edilecek olan araçlar, hedeflerin gerçekleştirilmesi durumunda Ay'a mürettebat götürme ve Mars'ı kolonileştirme hedeflerinde kullanılacak.

Bir süredir yaptığı çalışmalar ile uzay turizmini başlatmak ve Mars’ı bir koloni haline getirmek isteyen SpaceX CEO’su Elon Musk, bir süredir tamamen yeniden kullanılabilir olan Starship uzay aracı prototiplerinin üzerinde çalışıyor. Bu konuda pek çok deneme ve prototipi oluşturulan yeni Starship MK1, bugün tanıtılacak.

Tüm hazırlıkları tamamlanan Starship MK1, oldukça büyük sayılabilecek boyutlara sahip olacak. Edinilen verilere göreyse uzay aracının eni 10 metre genişliğinde ve boyu da yaklaşık 50 metre uzunluğunda olacak. Oldukça güçlü üç adet Raptor motoru ile donatılan MK1’in, bu motorlar sayesinde en kısa sürede 20 kilometre yüksekliğe ulaşması bekleniyor.

Elon Musk, yeni uzay aracına dair bilgileri Twitter hesabından paylaşmıştı:

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yeni Starship MK1 ve MK2 ile ilgili paylaşımlarda bulunan Elon Musk, bu uzay araçlarının paslanmaz çelik ile donatıldığını belirtmişti. Parlaklığıyla göz kamaştıran bu araçlar, ilk olarak serbest uçuş testleri yapacak. Bu testlerde ise araçların kendi gücüyle Dünya’ya geri dönüş yapıp yapamadığına bakılacak.

2020’nin Nisan ayına kadar sürecek test aşamalarında şirket, fırlatma sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını doğrulayacak. Bu sayede şirket, mürettebatlı uçuşlar hedefine biraz daha yaklaşacak. CEO Musk, mürettebatlı uçuşların 2021’de başlamasını umut ediyor.

Şirketin bu araçlarla birlikte uzay kavramını yeniden oluşturacağını belirten Musk, aracın 1 ya da 2 yıl içerisinde mürettebatlı görevlerde kullanılacağını belirtiyor. Eğer bu hedefler başarılı olursa SpaceX, NASA’nın 2024’teki insanlı Ay görevinden bir sene önce Ay’ın yüzeyine insan göndermeye başlayacak.

Kısa vadeli hedeflerinde oldukça iyi bir iş çıkaran Elon Musk, uzun vadeli hedeflerindeyse Mars'ı kolonileştirmeyi hedefliyor. Musk, bu hedeflerini gerçekleştirir mi orası bilinmez ancak gerçekten başarılı işler çıkardığı aşikar.