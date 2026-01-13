Ay'a İnşa Edilecek İlk Otel Resmen Duyuruldu: Konaklamak İsteyen, Bugünden Kaydolabilecek!

GRU Space isimli bir şirket, tarihin ilk Ay oteli için düğmeye bastı. 2032 yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak otelde konaklamak isteyenler, bugünden itibaren ön ödeme yapabiliyorlar. Peki bu otel nasıl olacak? Kaç kişiyi ağırlayacak? İşte detaylar...

GRU Space isimli bir şirket, uzayla ilgili yepyeni planlar açıkladı. ABD'de kurulan ve henüz erken aşamada olan şirket, ilerleyen yıllarda Ay'a otel inşa etmeyi ve burada konuk ağırlamayı planlıyor. Hatta bunun için depozito ödemesi kabul etmeye de başlamış durumda.

Peki bir bilim kurgu filminin konusu gibi görünen bu proje nasıl mümkün olacak? Şirket, Ay'a ne zaman otel inşa edecek ve misafirler, Ay'da konaklamak için ne kadar para ödeyecekler? Gelin şimdi GRU Space'in planlarına yakından bakalım.

Ay'ın ilk oteli, 2032 yılında hizmet vermeye başlayacak

GRU Space tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin uzay macerası, 2029 yılında resmen başlayacak. Ay'a fırlatılacak bir uzay aracı, ilk aşamada şişebilen bir mekanizmaya ev sahipliği yapacak. Akıllı sistem, Ay'a iniş yaptıktan sonra otomatik olarak şişecek. Ayrıca Ay'daki toprağı tuğla hâline getirmek için de çalışmalar başlayacak.

Takvimler 2031 yılını gösterdiği zaman ise ikinci aşamaya geçilecek. GRU Space, bu kez çok daha büyük bir şişebilen malzemeyi bir Ay çukuruna indirecek. Burada daha büyük ölçekli bir tuğla yapım işi gerçekleştirilecek.

Ve 2032 yılına geldiğimizde Ay'ın ilk oteli resmen hizmet vermeye başlamış olacak. İlk aşamada yine şişebilen yapıda olan otel, 4 kişiyi ağırlayabilecek. GRU Space, bu aşamada "ilkel" bir hizmet sunacak ancak sonraki aşamada çok daha büyük bir olay yaşanacak.

2032 yılının devamında ise bir ilk yaşanacak. Şirket, Ay toprağından ürettiği tuğlalarla Ay'daki ilk gerçek otelin inşasına resmî olarak başlayacak. ABD'nin San Francisco şehrinde yer alan Palace of Fine Arts'a benzer bir mimariye sahip olacak otel, 10'dan fazla konuğu ağırlayabilecek.

Ay'daki ilk otelde konaklamak isteyenler kaç para ödeyecek?

İlk Ay otelinde konaklamayı düşünen herkes, iade edilemeyen 1.000 dolarlık ödemeyi hemen şimdi yapabilecekler. Rastgele yapılacak seçimler sonucunda konaklamaya hak kazanan bireyler, 250 bin dolar ila 1 milyon dolar arasında ikinci bir depozito ödemesi yapacaklar. Şirketin açıklamasına göre Ay'da konaklamak için ödenecek toplam tutar, 10 milyon doları aşacak.