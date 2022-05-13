Tarihi Başarı: Ay Toprağında İlk Kez Bitki Yetiştirildi

Bilim insanları, tarihte ilk kez Ay toprağında başarılı bir şekilde bitki yetiştirdi. Kullanılan topraklar, 1960 - 1970 arasında gerçekleşen üç Apollo görevinde elde edilen topraklardı.

İnsanlığın uzayda kolonileşmeye başlaması için temeller hızla atılmaya devam ederken bugün, bu konuda yardımcı olabilecek son derece önemli bir gelişme yaşandı. NASA’nın Apollo görevleri sırasında Ay’a giden ve toprak örneği alan astronotların Dünya’ya getirdiği Ay toprağı, bitkilere yaşam kaynağı olmayı başardı.

Florida Üniversitesi’nden uzay biyoloğu ve genetikçi Anna Lisa Paul liderliğinde 2021 yılında başlayan çalışmalar başarılı oldu. Bilim insanları, milyarlarca yıldır hiçbir hayata yer vermeyen Ay toprağında küçük bitkiler yetiştirmeyi başardı. Araştırma, gelecekte astronotların Ay'da kendi sera çiftçiliğini yapabileceklerine işaret oldu.

Toprağa bitkiler için besin eklendi:

Nature’da yayımlanan çalışmaya göre çalışmada kullanılan topraklar, Apollo 11, Apollo 12 ve Apollo 17 görevlerinde elde edilen topraklardı. Bilim insanları, bu toprakların Dünya’mızdaki topraklardan farklı olarak hiçbir mineral veya iyona sahip olmaması nedeniyle toprağa besin ve su eklemesi yaptı.

Soldan sağa Anna-Lisa Paul, Rob Ferl

Yapılan ekimin ardından fare kulağı teresi bitkisi (arabidopsis thalian), Ay toprağında başarılı bir şekilde yeşillendi. Öte yandan çalışmada elde edilen sonuçlar, Ay toprağında bitki yetiştirmenin oldukça zorlu olduğunu da gösterdi. Ay toprağındaki bitkilerin gelişiminin yavaş olduğu, birçoğunun stres morfolojileri gösterdiği aktarıldı. Bununla birlikte yetiştirilen tüm bitkilerde Dünya toprağındaki bitkilerin tuz, metal ve reaktif oksijenlere karşı gösterdikleri reaksiyona benzer iyonik stresler görüldü.