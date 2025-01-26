IQ, artık hepimizin bildiği gibi bir kişinin zekâ düzeyini ölçmek için kullanılan bir ölçüm aracı. IQ seviyesi yüksek olan kişilerin sahip oldukları yetenekler ve beceriler ise âdeta hepimizin dilinde.

Örneğin Albert Einstein ve Stephen Hawking’in IQ’su 160 ve onların ömürleri boyunca imza attıkları buluşlar ve çalışmalar takdire şayan. Ancak onlardan daha yüksek IQ seviyelerine sahip olan kişiler de var.

Peki bu kişiler kimler ve IQ seviyeleri kaç?

IQ’nuz 85 ile 115 puan arasında ise nüfusun çoğunluğu ile aynı seviyedesiniz demektir.

130’un üzerindeki bir puan, olağanüstü zekâyı gösteriyor ve 160’ın üzerindeki bir puan ise sizi bir dâhi yapıyor. Ayrıca yüksek bir IQ’ya sahip olmak genellikle kişinin güçlü analitik, mantıksal muhakeme ve problem çözme becerilerine sahip olduğu anlamına geliyor.

Ancak IQ elbette potansiyelin veya başarının tek belirleyicisi olmadığını kabul etmek önemli. Duygusal zekâ, yaratıcılık ve sosyal beceriler gibi diğer faktörler de bir insanın yetenekleri ve başarıları noktasında önemli bir role sahip.

Ek olarak yüksek IQ seviyesi, güçlü bilişsel yetenekleri gösterebilse de tüm yaşam alanlarında başarıyı garanti etmez. Tabii ki kişisel koşulları, eğitim durumu ve bireysel seçimler de kişinin yaşamını önemli ölçüde etkiliyor.

Gelelim 2024 yılında kaydedilen dünyanın en yüksek IQ’lu kişisine.

Şimdiye dek kanıtlanan en yüksek IQ puanı, 276 ile Güney Kore’den YoungHoon Kim’e ait. Bu puan; Dünya Dâhi Rehberi, Kore Kayıt Enstitüsü, Esoteriq Toplulupu, Küresel Dâhi Kaydı ve GIGA Topluluğu da dahil olmak üzere birden fazla kuruluş tarafından doğrulanmış.

YoungHoon Kim’in olağanüstü zekâsı ise dünya çapında tanınıyor. Sahip olduğu başarılar da sinir bilim, dil bilim ve psikoloji gibi farklı alanları kapsıyor. Ayrıca bu kişi, kendisi gibi dünyanın en parlak beyinleri için United Sigma Intelligence Association isimli bir kuruluş da kurmuş.

276 IQ puanı ile YoungHoon Kim’in arkasında, 230 IQ puanı ile Terence Tao var.

Terence Tao, kısmi diferansiyel denklemler ve harmonik analiz gibi alanlardaki çalışmalarıyla tanınan Avustralyalı-Amerikalı bir matematikçi. Genç yaştan beri olağanüstü matematiksel yetenekler sergileyen Terence, yalnızca 20 yaşındayken Princeton Üniversitesi’nden doktora derecesi almış.

24 yaşına geldiğinde ise UCLA’da profesör olmuş. 2006 yılında da matematiğin birçok alanına yaptığı katkılardan dolayı prestijli Fields Madalyası’nı almaya hak kazanmış. Yani Terence Tao, 230 IQ puanına ve tüm bu yeteneklere sahip bir matematikçi.

Dünyanın en yüksek IQ derecesine sahip 3. kişi ise 228 ile Marilyn vos Savant.

Marilyn vos Savant, Guinness Rekorlar Kitabı’nda listenen yüksek IQ’su ile tanınan Amerikalı bir yazar ve kamu figürü. Bu kişi, Parade dergisindeki “Marliyn’e Sor” köşesinde, bulmacalardan felsefeye kadar çeşitli konularda okuyucuların sorularını yanıtlayarak büyük bir üne kavuşmuş.

Özetle dünyanın şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek IQ’larına sahip olan YoungHoon Kim, Terence Tao ve Marilyn vos Savant’ın hikâyeleri, gerçek başarının ve etkinin, bilişsel yetenek, yaratıcılık, dünya ile iş birliği yapma ve etkileşim kurma kapasitesinin birleşiminden geldiğini göstermekte.

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