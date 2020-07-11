Ay'ın Yüzeyinde 200 Milyon Yıl Boyunca Magma Okyanusu Vardı

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre Ay’ın yüzeyinde 200 milyon yıl boyunca bir magma okyanusu bulunuyordu. Daha önce bu sürenin sadece 10 milyonlarca yıllık olduğunu tahmin ediliyordu.

Yapılan yeni bir çalışmaya göre gezegenimizin uydusu Ay’ın, bilim insanlarının düşündüğünden çok daha uzun bir süre boyunca, 200 milyon yıl süresince bir magma okyanusuna sahip olduğu keşfedildi. Araştırmacılar, yeni bulguların Dünya’nın ve Güneş Sistemi’nin oluşumuna ışık tutabileceğini ifade etti.

Bilim insanları, Dünya’nın, kısa bir süre sonra doğan Ay ile birlikte 4,5 milyar yıl önce ortaya çıktığını düşünüyor. Ay’ın nasıl oluştuğuyla ilgili açıklamalardan bir tanesi, iki ön gezegenin ya da embriyonik dünyanın çarpışması. Söz konusu bu gezegenlerden bir tanesinin henüz gelişmekte olan Dünya, diğerinin ise Theia adı verilen Mars boyutlarında bir gezegen olduğunu düşünülüyor.

Ay’daki magma okyanusu

Araştırmanın yazarlarından Maxime Maurice “Bu senaryonun önemli sonuçlarından bir tanesi olan erken Ay, çok sıcaktı. Hatta kayalıklı mantosunu eritecek ve bizim magma denizi dediğimiz şeyi oluşturacak kadar sıcaktı” ifadelerini kullandı. Maurice, önceki araştırmanın da Ay’ın kabuğunun kompozisyonunda magma okyanusuna dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Ay’daki ilkel magma okyanusu fikrinin geniş ölçüde kabul edildiğini, katılaşma sürecinin net olarak belli olmadığını ifade eden Maurice, önceki modellerde bunun çok hızlı, on milyonlarca yılda gerçekleştiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Araştırmacılar, yeni araştırmada antik Ay magma okyanusu katılaşması için bir model geliştirdi. Geliştirilen yeni modelde, bu zamana kadar göz ardı edilmiş olan ancak o dönemlerde meydana gelen süreçlerin etkileri de hesaba katıldı. Bu süreçlerden bir tanesi erimiş kayaların içerisinde girdapların oluştuğu ve karıştığıydı.

Yani tüm bunlar hesaba katıldığında Ay’ın magma okyanusunun 150 milyon ila 200 milyon yıl boyunca katılaştığı ve bunun öncedeki tahminlerden 10 kat daha uzun olduğu ortaya çıkıyor. Maurice, ayrıca Ay’ın 4,4 milyar ile 4,45 milyar yıl önce oluştuğunun tahmin edildiğini de söyledi. Ayrıca Ay’ın oluşumu ve Dünya’nın çekirdeğinin oluşumu arasında da güçlü bir bağlantı olduğu ifade edildi.