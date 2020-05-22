Ayakla Kullanılan Trafik Işığı Düğmesi Konsepti

Trafik lambalarında bulunan düğmeler, gün içinde pek çok kişi temas ettiği için koronavirüsün kolaylıkla bulaşabileceği noktalardan biridir. Bu durumu fark eden tasarımcılar, insanların ayakları ile aktif edebilecekleri yeni bir trafik ışığı düğmesi konsepti tasarladılar.

Koronavirüsün bulaşma yollarından birinin de yüzeylerle temas olduğu bir süredir biliniyor. Bu nedenle insanların virüs bulaşma ihtimali olan yüzeylere dokunmaması, bu yüzeylere dokunmak durumunda kalırlarsa da hemen ardından ellerini yıkamaları isteniyor.

Pek çok kişi, zorunluluktan dolayı günlük hayatlarında başka insanların daha önce dokunmuş olduğu yüzeylere dokunmak durumunda kalıyor. Market arabaları, kapılar, toplu taşıma araçlarının iç mekanında yer alan yüzeyler gibi alanlara gün içinde belki de yüzlerce insan temas ediyor.

Fazla sayıda insanın temas etmek durumunda kaldığı yüzeylerden biri de trafik ışıklarının üzerinde bulunan düğmelerdir. Yayaların karşıdan karşıya geçmesi için ışık düzeninde değişiklik sağlayan bu düğmelere gün içinde yüzlerce belkide binlerce insan dokunuyor.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından insanlar, bu yüzeylere doğrudan dokunmak istemedikleri için eldiven takmak gibi önlemler almanın yanında ilginç kullanım yöntemleri de geliştiriyorlar. Trafik ışıklarında bulunan düğmelere temas etmek istemeyenlerin düğmelere ayaklarıyla basmayı denedikleri dahi görülüyor.

Çok fazla insanın bu düğmelere ayağıyla bastığını fark eden ODO ve Greenpoint Media isimli şirketten tasarımcılar, yeni bir trafik ışığı düğmesi tasarladılar. İnsanların ayaklarıyla basabilecekleri bir yükseklikte trafik ışığına yerleştirilebilen Dropkick isimli düğme tasarımı, ışıklı yapısıyla da insanların dikkatini çekebilecek şekilde tasarlandı. Hap şekilli tasarlanan düğme, dayanıklı olması için alüminyumdan tasarlandı. Dropkick, ışıklı yapısı sayesinde geceleri sürücülerin yaya geçitlerine ekstra dikkat etmesini sağlayabilir.

Dropkick’in sahip olduğu dahili hoparlör, farklı seslerle yayaları uyaracak şekilde tasarlandı. Düğmenin içinde bulunan NFC teknolojisi, telefonunu kullanan yayaların ışık değişinde telefonuna uyarı gönderebiliyor.

Dropkick ismiyle geliştirilen trafik ışığı düğmesi, virüslerin yayılmasını engellemenin yanında bu düğmeleri ilginç şekilde kullanan insanların yaralanmasını da engelleyebilir. Konsept olarak tasarlanan bu düğmelerin henüz herhangi bir ülkede kullanılmadığını da belirtelim.