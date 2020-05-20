Brezilya merkezli uçan taksi start-up’ı EmbraerX, dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli eVTOL konsepti Pulse’un pratikteki kullanımını göstermek için oldukça fütürist bir video hazırladı. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler, şimdilik gerçeklikten bir hayli uzak olsa da, geleceğe dair etkileyici bir bakış açısı sunuyor.

Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen hava araçları, son yıllarda sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Merkezi Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan uçan taksi start-up’ı EmbraerX’in Pulse adını verdiği yeni konsepti ise bu konuda oldukça ilginç bir yaklaşıma sahip.

Çok modlu taşımacılık planının bir parçası olarak tasarlanan eVTOL konsepti, yolcuları bir yerden bir yere taşıdıktan sonra, yerdeki bir araca kenetleniyor ve iniş yapıyor. Şirketin yayınladığı videoda da görebileceğiniz üzere, uçan taksideki cam kabin, bir kaykay platformu vasıtasıyla ultra lüks bir elektrikli araç şasisine yerleşiyor. Yolcular böylece uçan taksiden inmeden bir kara taşıtına geçiş yapabiliyorlar.

Süreç tamamen robotize bir şekilde gerçekleşiyor. Uçan taksideki yolcular havadayken gidecekleri lokasyonu seçiyorlar. Ardından varacakları noktada onları almak için otonom bir elektrikli araç platformu hazır halde bekliyor. Altı tekerlekli şasinin önüne inen hava aracı, cam kabinini platformun üzerine kaydırarak sabitliyor.

Sizin de hak vereceğiniz üzere EmbraerX’in Pulse adını verdiği eVTOL konsepti gerçeklikten bir hayli uzak. Zira Brezilyalı firmanın konsepti, otonom uçuşun yanı sıra, yerde de kendi kendine giden bir araç ağına ihtiyaç duyuyor. Şu anda operasyonel olarak uçan taksi hizmeti veren tek bir eVTOL aracı dahi yok, ancak Uber başta olmak üzere bu ekosistemde proje geliştiren pek çok girişim, popüler bir bilim kurgu fantazisi olan uçan taksileri ete kemiğe büründürmekte kararlı.

Her şeye rağmen Pulse konsepti; eVTOL, otonom araba ve kaykay şasi teknolojilerinin gelecekteki entegrasyonuna dair görkemli bir bakış açısı sunuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri EmbraerX’in etkileyici uçan taksisi ile başbaşa bırakalım. Keyifli seyirler.

EmbraerX’in eVTOL konsepti Pulse için hazırladığı video