Ay'daki Gizemli Maddenin Sırrı Açıklandı

Çin'in Ay'ın karanlık yüzündeki gezgini Yutu 2'nin geçtiğimiz yıl keşfettiği gizemli maddenin ne olduğu, yeni bir makale ile açıklandı. Elde edilen verileri inceleyen Çinli bilim insanları, gizemli maddenin meteor çarpması ya da volkanik faaliyetlerle oluşmuş camsı bir madde olduğunu belirttiler.

Çin, geçtiğimiz yıl Chang'e 4 sondasını Ay’ın karanlık yüzüne indirerek tarihe gelmişti. Chang'e 4 ile birlikte Yutu 2 Ay gezgini de göreve başlamıştı ve Ay’ın karanlık yüzünden Dünya’ya bilgiler aktarıyordu. Bununla birlikte Çin, yine geçtiğimiz yıl içinde Yutu 2’nin ‘renkli gizemli bir madde’ olarak belirtilen jelimsi bir maddeye takıldığını açıklamıştı.

Earth and Planetary Science Letters dergisinde yeni bir makale yayınlayan Çinli bilim insanları, nihayet bu ‘gizemli’ maddenin sırrını çözdüklerini belirttiler. Yutu 2’nin üzerinde bulunan Görünür ve Kızılötesine Yakın Spektrometre (VNIS) cihazından gelen verileri inceleyen bilim insanları, kötü aydınlatma koşulları nedeniyle bulgularından yüzde 100 emin olamasalar da önümüze mantıklı bir açıklama koymuş durumdalar.

Bilim insanlarının açıklamasına göre söz konusu madde, 52’ye 16 santimetre boyutlarında, meteor çarpmaları ya da volkanik faaliyetler nedeniyle oluşmuş camsı bir maddeden başka bir şey değil. ‘Etki ile eriyen breş’ olarak adlandırılan madde, NASA’nın Apollo 15 ve 17 görevlerinde Dünya’ya getirdiği bazı örnekler ile benzerlik gösteriyor.

İnsanlığın ayın karanlık yüzüne ilk uzay aracını 2019 yılında ulaştırdığını düşünürsek, bu böge ile ilgili bilgilerimizin ne kadar sınırlı olduğunu tahmin edebiliriz. Bununla birlikte NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Üssü’nden Dan Moriarty, söz konusu madde hakkında eldeki verilerin yeterli olmadığını ve sonucun hatalı olabileceğini belirtti.