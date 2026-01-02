BTK Duyurdu: Aynı Pasaport ile Getirilen 2. Telefonlar Kullanıma Kapatılacak!

BTK, aynı pasaport üzerine tek cihaz gibi kaydedilen ancak başka bir cihaza ait olan IMEI kodlarına ilişkin yeni bir karar aldı. Alınan karara göre 120 günlük yasal sürecin sonunda ikinci telefonlar, erişime kapatılacak. İşte detaylar...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen IMEI Kayıt işleminde usulsüzlükler tespit eden yetkililer, aynı pasaport üzerine kaydedilen ikinci IMEI'leri iptal etmeye karar verdiler.

Mevcut düzenlemeler kapsamında vatandaşlar, çift SIM desteğine sahip olan telefonu aynı pasaporta işletebiliyorlardı. Ancak bazı vatandaşların ikinci IMEI olarak kaydettirdikleri cihazın, ilk IMEI ile kaydedilen cihazla aynı olmadığı tespit edildi. Yani vatandaş, aslında ikinci bir telefonu tek pasaport üzerinden kaydettiriyordu.

120 günden sonra kapatılacak!

BTK, aynı pasaport üzerine kaydedilmiş ve ikinci IMEI kodu olarak beyan edilmiş farklı cihazları, 120 günlük yasal sürecin ardından erişime kapatacak. "yıldız-kare-06-kare" sorgusu yapılan cihazın durum kısmında IMEI kodunun kayıtlı olduğunu gören vatandaş, bu durumdan etkilenmeyecek. Diğer vatandaşlar ise işlem yapmak zorunda olacaklar.

BTK'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

E-Devlet üzerinden hizmete sunulan IMEI Kaydet hizmeti aracılığıyla IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında IMEI beyanında bulunularak gerçekleştirilen başvurulara ilişkin olarak Kurumumuzca yürütülen teknik incelemelerde, bazı başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarası, haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakılırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası ise kayıt dışına alınarak, yüz yirmi (120) gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tutulduktan sonra kapatılacaktır. Konuya ilişkin bilgilendirmeler aşağıda sunulmaktadır:

Cep telefonunuza ait IMEI numarasının haberleşme hizmetlerine kapatılıp kapatılmadığını öğrenmek için yıldız-kare-06-kare tuşlayarak ekranda görüntülenen IMEI numaralarını IMEI Sorgulama hizmeti üzerinden sorgulayabilirsiniz. Yapılan sorgulamada “Durum” kısmında IMEI numarasının kayıtlı olduğuna dair ibarenin görülmesi halinde, tarafınıza iletilen mesajı dikkate almayınız.

Haberleşmeye açık bırakılan IMEI numarasının kayıt işlemine konu diğer IMEI numarası ile sınırlı olmak üzere değiştirilmesi mümkün olup konu ile ilgili IMEI Kullanım Tercihi Bildirimi hizmeti üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru neticesinde tercih edilen IMEI numarası haberleşmeye açık bırakılacak tercih edilmeyen diğer IMEI ise haberleşmeye kapalı statüde kalacaktır.

Aynı kayıt işleminde farklı bir cep telefonuna ait IMEI numarasının tespit edildiği IMEI numaraları kayıt dışına alındığından, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, şartları varsa IMEI Kaydet hizmeti üzerinden ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

IMEI kaydı talep edilen cep telefonuna ait ikinci IMEI numarasının kayıt altına alınmasının talep edilmesi halinde, Kurumumuza yapılacak başvuru üzerine diğer IMEI numarasının kayıt altına alınması -IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olması koşuluyla- mümkün olabilecektir.

Bu kapsamda yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir:

Başvuru sahibinin konuyu açıklayıcı ıslak imzalı dilekçesi ekinde kullanım izin harcının yatırıldığı dekont nüshasına yer verilmesi,

Kayıtlı ve kayıtlı olmayan diğer IMEI numaralarının aynı telefonda yer aldığına dair üretici/ithalatçı firmadan edinilebilecek bir yazı veya bu numaraların aynı telefonda yer aldığını ispatlayıcı ekran görüntülerinin dilekçe ilişiğine eklenmesi,

Kimlik vb. kişiyi işaret eden belgeler ile yurda giriş belgesi nüshalarının da dilekçe ekinde sunulması suretiyle telefonun kayıt işlemlerinde kullanılan yurda giriş belgesi sahibi (yolcu) ile e-Devlet kullanıcısı veya Abone Kayıt Merkezine başvuran kişinin aynı kişi olması.

*Sayılan bilgi-belgelerin incelenmesini müteakip yapılacak teknik kontroller ve idari değerlendirme sonrasında telefondaki diğer IMEI numarası kayıt altına alınabilecektir. * *Kurumumuz tarafından yürütülen bu süreçler; kayıtların doğruluğunun sağlanarak olası kamu zararının önlenmesi, mevzuata uygunluğun temini ve elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulması amacıyla sürdürülmekte olup, konu hakkında ilgili inceleme ve kontrollerin gerçekleştirilmesine devam edilecektir. * *Vatandaşlarımızın başvuru süreçlerinde IMEI bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri, olası karışıklıkların önlenmesi açısından önem arz etmektedir. * Kamuoyuna saygıyla duyurulur.