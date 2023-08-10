Yüzücü Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk oldu.

Temmuz 2022’de Fransa ve İngiltere’yi birbirine bağlayan Manş Denizi’ni 16 saatte yüzerek geçen Aysu Türkoğlu, bugün yeni bir başarıya daha imza attı. Yüzücü, Kuzey İrlanda ve İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçti.

22 yaşındaki Türkoğlu, 9 Ağustos sabahı yerel saat ile 05.45’te İrlanda’nın Bangor şehrinden yüzmeye başladı. 11 saat 48 dakikalık sürenin ardından İskoçya’nın Portpatrick kıyısından karaya çıktı. Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın oldu.

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen 112. kişi oldu:

Aysu Türkoğlu, bugüne kadar Kuzey Kanalı’nı geçen 112. yüzücü oldu. Kanalı geçen ilk Türk olmanın yanı sıra aynı zamanda buradan geçen en genç Türk sporcu olarak da tarihe geçti. Kuzey Kanalı’nda yaklaşık 40 kilometre boyunca yüzdü.

Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk sporu ise Kamil Alsaran idi. Alsaran, Türkoğlu'nun geçişi sırasında tekneden kendisine eşlik etti.

Bir sonraki hedefi dünya rekoru:

Türkoğlu, Manş Denizi ve Kuzey Kanalı’nın ardından bir sonraki hedefini “7 Oceans” kanallarını tamamlamak olarak belirledi. Yüzücü, bu kanalları 5 yıl içinde tamamlarsa dünya rekoru kırmış olacak.