Ülkemizde devam eden yangınlarda söndürme, soğutma ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için Azerbaycan'dan 200 itfaiyecinin daha geleceği açıklandı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Haydarov, yangınlar söndürülene kadar desteğin devam edeceğini söyledi.

Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına farklı ülkelerden destek gelmeye devam ediyor. Yangınların başladığı tarihlerden itibaren Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 510 personel, bir amfibi uçak, bir helikopter ve 93 itfaiye aracı ile ülkemize destek olan Azerbaycan'dan yeni bir destek ekibi geliyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov tarafından bugün gerçekleştirilen açıklamalara göre 200 itfaiyeci daha ülkemize gönderilecek. Yaptığı açıklamada Türkiye'deki orman yangınlarının Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilgi odağında olduğunu belirten Haydarov, desteklerin son ana kadar devam edeceğini ifade etti.

'Türkiye'deki yetkililer ile birlikte çalışılıyor':

Ülkemizdeki yangın gündeminin Azerbaycan'da da büyük bir gündem maddesi olduğunu ifade eden Haydarov, Türkiye'ye giden yardımcısı Etibar Mirzeyev'in yangınlara ilişkin güncel durum ve çalışmalar ile ilgili ülkemizdeki yetkililer ile birlikte çalıştığını belirtti. Haydarov ayrıca durumun düzenli olarak Cumhurbaşkanı Aliyev'e rapor edildiğini de söyledi.

Haydarev açıklamasında ''Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı üzerine 200 itfaiyeci daha Türkiye'ye gönderilecek. Biz bir millet iki devletiz. Hem devlet başkanlarımız hem de halklarımız her zaman bu düşünceye sadakatlerini gösterdi. Bugün de bu dostluk ve kardeşliğin en yüksek düzeyde olan bir örneğini daha görüyoruz. Kardeş Türkiye'de yangınların kısa sürede söndürüleceğine inanıyoruz. Kardeşlerimiz, şimdiye kadarki tüm zorluklarda olduğu gibi bu sınavı da azim ve becerileriyle atlatacaktır. Azerbaycanlı itfaiyeciler ve kurtarma ekipleri, yangınlar tamamen söndürülene kadar Türk kardeşlerinin yanında olacak'' ifadelerini kullandı.