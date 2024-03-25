Bu yılın başlarında kapsamı genişletilen ve ülkemizde "otomobil ehliyeti" olarak bilinen B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar arasına yenilerinin eklenebileceği iddia edildi.

Bu yılın başlarında TBMM'ye sunulan bir düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyete sahip olan sürücülerin 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunlulukları ortadan kalkmıştı. İddialara göre B sınıfı ehliyetin kapsamı bir kez daha genişletilerek daha fazla araca erişim sunulacak.

B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan araçları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir hâle getirmesi, yetkilileri ek maddeleri kabul etmek için ikna etmiş gözüküyor. İddialara göre yeni düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, herhangi bir sürücü kursundan "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması" şartıyla A2 sınıfı motorları da kullanabilecekler.

B sınıfı ehliyetle daha çok motosiklet seçeneği

A2 ehliyet ile iki tekerlekli motosikletler için 35 kW, üç tekerlekli motosikletler için de 15 kW sınırı bulunuyor. Bu ehliyet sınıfında kullanılabilecek olan motosikletlerin kW/kg oranının 0,2'yi geçmemesi gerekiyor. Öte yandan bu ehliyet kategorisinde herhangi bir silindir hacmi limiti bulunmuyor.

İddiaların doğru çıkması durumunda motosiklet pazarında daha fazla aktivite görmemiz mümkün olabilecek. Talebin artması ile birlikte motosiklet pazarındaki fiyatların daha yukarı çıkması da şaşırtıcı olmayacaktır.