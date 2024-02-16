Türkiye'de yeni yönetmelikle birlikte 125 cc motosikletler artık araba ehliyeti sahipleri tarafından da kullanılabilecek. Bu değişiklikle birlikte birçok B ehliyet sahibi sürücü, motosiklet modeli arayışına girdi. Siz de bu arayış içerisindeyseniz bu liste tam size göre.

Hızlı şehir hayatında pratik ve ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için harika biir müjde olan bu yeni düzenlemeyle birlikte motosikletlerin sunduğu özgürlük ve pratiklik artık daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından deneyimlenebilecek.

Bu düzenlemeden sonra motosiklet almaya karar verdiniz fakat hangi modelin sizin için uygun olacağına bir türlü karar veremediniz mi? Endişelenmeyin, sizin için 125 cc motosiklet modellerinin bazılarını listeledik.

Regal Raptor Pilder (₺160.000)

125 cc motor en fazla ne kadar şık görünüşe sahip olabilir demeyin. Pilder, 125 cc olduğu hâlde estetik görünüşünden asla ödün vermeyen modellerden biri. 11 beygir gücüne, çift silindir sıvı soğutmalı motora ve 9 NM torka sahip olan bu motosiklet; ön frende çift diske, arka frende ise tek diske sahip.

185 kg ağırlıyla ve ABS frene sahip olmamasıyla hiç motosiklet deneyimi olmayan kişilerin sürerken daha dikkatli olması gereken bu model, yola çıktığınızda sizi her zaman diğer 125 cc sürücülerinden farklı gösterecektir.

Honda CBF 125 (₺99.500)

CBF 125 diğer rakiplerine göre ucuz olmasıyla farklılaşan bir model. Ucuz olmasına rağmen 10.87 beygir gücüne ve 10.9 NM torka sahip olması, CBF 125 modelini yine seçkin kılabilecek motor özelliklerinden.

116 kg gibi çok yüksek olmayan ağırlığa sahip olsa bile ABS sisteme sahip olmaması ve frenlerinin tek disk olması nedeniyle acemi sürücülerin sürerken dikkat etmesi gereken bir modeldir.

Ayrıca tek silindir üstten eksantrikli motoru ve 1.4 L ortalama yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş için idealdir.

RKS 125R (₺62.594)

Listemizin en ucuz modeli olan 125R ,aksiyon ve görünüşten çok şehir içi kısa mesafeli sürüşler için uygun bir model. 9.52 beygir gücü, 8 NM tork ve hava soğutmalı tek silindir motoruyla vitrinde yer alan bu motosiklet, ön ve arkada tek diskli ABS olmayan fren sistemine sahip.

Yuki Funrider (₺129.630)

Funrider, 6 vitesli şanzıman ve çift silindirli sıvı soğutma motoruyla uzun mesafeler için de uygun bir sürüş performansı sunar. 14.75 beygir gücü ve 14.50 NM torkuyla sınıfının güçlü modellerinden biri olan Funrider, 180 kg ağırlığa ve tek disk ABS olmayan fren sistemine sahip. Beygir ve tork gücünün yüksek olması nedeniyle yine acemi sürücülerin sürerken dikkat etmesi gereken modellerden biridir.

QJ SRK 125 R (₺139.000)

QJ SRK 125 R yine listemizin farklı modellerinden biri. Racing görünüşe sahip bu model, yarış motoru görüntüsü isteyen sürücüler için ideal olan bir model. SRK 125 R tek silindir sıvı soğutmaya sahip motoruyla ve ABS fren sistemiyle sınıfının donanımsal olarak özel modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 6 vitesli şanzımanı,14.7 beygir gücü ve 12 NM torkuyla güç ve güvenliği birleştiren bir motosiklet.

Brixton Crossfire 125 (₺159.900)

Brixton, Türkiye pazarına yeni giriş yapan ve farklı tarz modelleriyle sürücülere farklılık sunan bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Crossfire ise bu farklı tarz modellerin başını çeken modellerden. 13.41 beygir gücü,11 NM tork gücü ve tek silindirli sıvı soğutmalı motoruyla estetik görüntüsüne güç de katıyor.

149 kg hafif ağırlığa ve ABS frenlere sahip olması diğer tüm iyi özellikleriyle birleşince iyi bir sürüş deneyimi sunan Crossfire 125 ile yaşayabileceğiniz en büyük sıkıntı, yedek parça sorunu olacaktır. Yedek parçaları yurt dışından getiren Brixton, bu konuda bir güncelleme getirmediği sürece bazı parçaları uzun süreler beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Brixton Cromwell 125 (₺118.900)

Cromwell, 11 beygir gücü ve 9.7 NM tork gücü ile karşımıza çıkıyor. Tek silindirli ve hava soğutmalı motoruyla uzak mesafeler için biraz kısıtlı olsa da şehir içi sürüş için ideal olan modellerden biridir.

134 kg olan Cromwell, ABS frene sahip olmamasıyla ve Brixton markasının Türkiye'de yedek parça konusunda sıkıntı yaşaması nedeniyle olumsuz yönlere sahip olsa da nostaji ve ekonomik kullanımı önemseyen sürücüler için hâlâ ideal olabilecek bir modeldir.

Peugeot Django 125 (₺136.900)

Django modeli şehir içi kullanım ve nostaji seven sürücüler içini uygun bir model. Tek silindir hava soğutmalı motoru olan bu Django, 10.6 beygir gücüne ve 8.5 NM torka sahiptir. Ayrıca 126 kg ağırlıyla kolay kontrol edebileceğiniz bir model olsa da ABS olmayan ve tek disklerlerden oluşan fren sistemiyle şehir içi kısa mesafelerde olsa bile dikkatli kullanılması gereken bir motosiklettir.

Honda PCX 125 (₺135.500)

Honda PCX 125; üstten eksantrikli, tek silindirli ve sıvı soğutmalı motora sahiptir. 12.5 beygir gücüne ve 11.8 NM torka sahip olan bu model ayrıca tek kanallı ABS frenleriyle de dikkat çekiyor.

Kaslı duruşuna rağmen 130 kg ağırlıyıla hiç motosiklet sürmemiş acemi sürücüler için hem estetik hem de sürüş kolaylığı sağlayan PCX 125, aynı zamanda orta mesafe sürüşler için de iyi bir yol arkadaşı olmaya aday.

Yamaha XSR 125 (₺178.700)

Yamaha XSR, 15 beygir gücü ve 11.5 NM torka sahiptir. Tek silindir, sıvı soğutmalı ve üstten eksantrikli motoruyla orta mesafeli sürüşler için de uygun bir modeldir. Frenleri tek disk olan ve 149 kg ağırlığa sahip olan bu model, ilk defa motosiklet sürececek kişiler için biraz zorlayıcı olabilir fakat gelecek ve geçmişi harmanlayan özgün tasarımıyla dikkatli kullanacağından emin olan sürücüler için yollarda fark yaratacak bir modeldir.

Artık 125 cc motosiklet modelleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olduğunuza göre, şehirdeki maceranıza başlamak için sabırsızlanıyorsunuzdur. Unutmayın, güvenli sürüş kurallarına her zaman uyarak yolculuklarınızı keyifli ve emniyetli hâle getirebilirsiniz.

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