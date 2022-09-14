Heyecanla beklenen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Babylon's Fall, bugün daha da kötü bir haberle gündeme geldi. Oyunun çevrimiçi desteğinin kesileceği ve artık güncelleme almayacağı açıklandı. Ayrıca oyun, Steam'den kaldırıldı.

Oyun dünyasının dev ismi Square Enix, yeni oyunu Babylon’s Fall için zamanında büyük bir heyecan oluşturmayı başarmıştı. Fakat RYO türündeki bu oyun, çıkış yaptığı gün pek çok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha önce NieR serisi ile oyun dünyasına damgasını vuran Platinum Games tarafından geliştirilen oyun, stüdyo için de bir hayal kırıklığı oldu.

Babylon’s Fall, 3 Mart’taki çıkışından bu yana çeşitli güncellemelerle kendisini düzeltmeye çalışsa da oyuncular tarafından pek kabul görmedi. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyun hakkında bugün üzücü bir duyuru paylaşıldı. Oyunun çevrimiçi desteğinin kesileceği açıklandı.

27 Şubat'tan itibaren arkadaşlarınızla oynayamayacaksınız

Babylon’s Fall’un internet sitesinde paylaşılan duyuruya göre oyunun çevrimiçi desteği, 27 Şubat 2023 itibarıyla sonlanacak. Yani oyun, henüz çıkışının üstünden 1 yıl bile geçmeden artık internete bağlı bir şekilde oynanamayacak. Dolayısıyla oyunu bu tarihten itibaren arkadaşlarınızla eşli olarak da oynayamayacaksınız.

Oyun, artık güncelleme de almayacak:

Bu duyuruyla birlikte oyunu satın alan ve daha fazla düzelmesini bekleyen oyunculara da kötü bir haber geldi. Geliştiriciler, bugün itibarıyla oyun için planlanan tüm güncellemelerin iptal edildiğini açıkladı. Oyunda mevcut olan 2. sezon ve içerikleri ise 29 Kasım 2022’ye kadar devam edecek. Final sezonu, aynı gün planlanan bakım ile başlayacak. Bu sezon, sezon 2’nin sıralama ödüllerinin kazanılabileceği son sezon olacak.

Özet olarak oyun ilk çıktığında 600 TL’lik ücreti ödeyerek oyunu satın aldıysanız, ne yazık ki bu oyun elinizde patlamış olacak.

Oyun, Steam'den kaldırıldı:

Oyun, çevrimiçi desteğinin kesileceği duyurusundan kısa süre sonra Steam'den kaldırıldı. Oyuncular için oyunun sayfasına aşağıdaki açıklama eklendi:

"BABYLON'S FALL, 28 Şubat 2023'te TSİ 12.00'de hizmetlerini sonlandırıyor.

Bu tarihten sonra, oyun ve beraberindeki hiçbir oyun içi para birimine veya oyun içi satın alınan eşyaya artık erişim sağlanamayacak. Oyuncularımıza teşekkürlerimizi sunabilmek adına, bugünden itibaren oyun hizmetleri sonlanıncaya dek oyun içi çeşitli etkinlikler yapmayı planlıyoruz.

Oyunun planlanan kapanma sürecini şu şekilde yürüteceğiz:

13 Eylül 2022 (Salı)

- Oyun içi para birimi olan "Garaz"ın satışları tümüyle durdurulacak.

- Dijital ve Fiziksel perakende satışlar durdurulacak.

28 Şubat 2023 (Salı), TSİ 10.00

- Hizmetlerin sonlandırılması"