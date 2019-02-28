Standart battle royal oyunlarından sıkıldınız mı? Arcade türünün eğlenceli havasını battle royalin aksiyonu ile birleştiren Killers Match: Battle Ground, mobil oyun dünyasına yeni bir nefes getiriyor.

Mobil oyun dünyası, son bir yıl içinde çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Özellikle battle royal türündeki aksiyon oyunları, mobil oyunculuğun gelişmesindeki ve mobil oyuncu sayısının artmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu. Fakat çoğu battle royal oyunu, yetersiz optimizasyonları nedeni ile üst düzey akıllı telefona sahip olmayan oyuncuların performans sorunları yaşamasına neden oluyor.

ER Games tarafından mobil oyuncuların beğenisine sunulan Killers Match : Battle Ground, battle royal türünün nefes kesen aksiyonunu, arcade türünün eğlencesi ile birleşiyor. Çok oyunculu çevrimiçi yapısı sayesinde battle royalin aksiyonunu botlarla soğutmayan oyun, 2D arcade yapısı ile hemen herkesin rahatlıkla oynayabilmesine imkan tanıyor.

Killers Match : Battle Ground, her türlü oyuncuya hitap etmek için oyunculara farklı oyun modlarında aksiyona dalma imkanı sunuyor. Birbirinden farklı ve ölümcül silahlar ile rakiplerinizi bir bir eleyebileceğiniz oyunda kendinizi diğer oyuncularla kıyaslayabileceğiniz bir liderlik tablosu da bulunuyor. Killers Match : Battle Ground’ın diğer oyunlara göre en büyük avantajı ise basit ve temiz arayüzü sayesinde pratik bir oynanışa sahip olması.

Battle royal heyecanını 2D arcade eğlencesi ile birleştiren Killers Match : Battle Ground’ın tanıtım videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca videonun hemen altında bulunan App Store ve Play Store bağlantılarından oyunu hem iOS hem de Android cihazınız için indirebilirsiniz.