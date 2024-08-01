Özellikle konsere gittikten sonra ses kısılmasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Uzun süre yüksek sesle konuştuğumuz, bağırdığımız çoğu durumda aynısı geçerli. Sahiden, neden bağırdığımızda sesimiz kısılıyor?

Ses telleri, larinks denilen gırtlak boşluğunda bulunan iki adet bağ şeklindeki oluşumlardır. Boyunda asılı duran gırtlakta yer alan kıkırdaklar arasında önden arkaya giden bu bağlar, sesin oluşumunu sağlar.

Normal konuşurken titreşerek ses oluştururlar fakat yüksek sesler çıkardığımızda durum daha farklı olur. Gelin, buna bağlı olarak bağırdığımızda sesimizin neden kısıldığına hep birlikte bakalım.

Küçük yaralanmalar oluşuyor.

Bağırdığımızda, ses tellerimiz normalden fazla geriliyor ve küçük yaralanmalar ortaya çıkabiliyor. Böylece kısık veya boğuk bir sese neden oluyor. Hatta “mikrotravma” denilen doku hasarları da olabiliyor.

Benzer şekilde, bağırdığımızda damarlar genişliyor, sıvı birikimi oluyor ve ses tellerimiz şişiyor. Şişmiş ses telleri daha kalın hâle gelerek normalden farklı titreşiyor. Sonucunda yine ortaya kısık bir ses çıkıyor.

Kuruluktan da kısılabiliyor.

Bağırdığımızda ses telleri daha fazla havaya maruz kaldığından kuruyabiliyor. Hâliyle yeteri kadar nemli olmuyor ve ses üretimi zorlaşarak kısık bir ses meydana geliyor.

İşte ses tellerindeki tüm bu değişimler hem sesin yüksekliğini hem de tonunu değiştiriyor. Ses telleri, elastikliğini kaybediyor da diyebiliriz. Kronik veya uzun süreli ses kısılması durumunda bir uzmana görünmekte fayda var.

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