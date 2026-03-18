20 Yaşındaki PlayStation 3 İçin Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Sony, 2006 yılında satışa sunulan PlayStation 3 için sistem güncellemesi yayınladı. Güncelleme; güvenlik iyileştirmeleri ve Blu-ray oynatma için gerekli şifreleme anahtarını yenilerken, kullanıcıların cihazlarını güncel tutmasını zorunlu kılıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

PlayStation 3… Birçoğumuz için hâlâ ayrı bir yeri olan efsane konsol. Üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş olmasına rağmen Sony, PS3’ü tamamen rafa kaldırmış değil. Şirket, sürpriz bir şekilde konsol için yeni bir sistem güncellemesi yayınladı.

Yeni gelen 4.93 güncellemesi, öyle “vay be” dedirtecek özellikler sunmuyor. Ancak işin aslı, bu güncellemenin arka planı düşündüğünüzden çok daha önemli. Özellikle hâlâ PS3 kullananlar için adeta zorunlu bir güncelleme diyebiliriz.

Asıl olay Blu-ray tarafında: Güncellemezseniz sorun yaşayabilirsiniz

Sony’nin açıklamasına göre bu güncelleme, sistem stabilitesini artırmanın yanı sıra Blu-ray oynatıcı şifreleme anahtarını da yeniliyor. Bu anahtar, PS3’ün Blu-ray diskleri sorunsuz oynatmaya devam edebilmesi için kritik önem taşıyor.

"*Güncellemeyi indirmek için PS3 Sabit Disk Sürücünüzde (Sistem Güncelleme) veya çıkarılabilir depolama ortamında (PC ile Güncelleme) en az 200 MB boş alan bulunmalıdır.

PS3 sisteminizi her zaman sistem yazılımının en yeni sürümüne güncelleyin. Güncellemeyi yaparak ek özellikler, geliştirilmiş kullanılabilirlik ve artırılmış güvenlikten yararlanabilirsiniz.

Blu-ray diskleri oynatmak için PS3 sisteminizin yenilenmiş bir Blu-ray oynatıcı şifreleme anahtarına ihtiyacı olduğunu lütfen unutmayın. Blu-ray oynatıcı şifreleme anahtarını yenilemek için lütfen PS3 sistem yazılımınızı en yeni sürüme güncelleyin.*"

PS3 hâlâ yaşıyor: Sony’den şaşırtan destek

PlayStation 6 yavaş yavaş konuşulurken, PS3 gibi eski bir cihaz için hâlâ güncelleme gelmesi açıkçası şaşırtıcı. Bu durum, Sony’nin eski cihazlarını tamamen yüzüstü bırakmadığını da gösteriyor.

Tabii beklentiyi doğru ayarlamak lazım. Bu tarz güncellemeler genelde yeni özellik eklemekten ziyade güvenlik ve lisanslama gereksinimleri için yayınlanıyor. Yani PS3’e devrimsel yenilikler gelmiyor ama cihazın çalışmaya devam etmesi sağlanıyor.

Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

