Bağışıklık Hücrelerinin Doku Üzerindeki Hareketi

Bir patojen hücrelerimize saldırdığında, vücuttaki savunma sisteminin savaşçıları harekete geçiyor. Peki, akyuvarlar gibi bağışıklık hücreleri patojen mikroorganizmalara ulaşmak için tam olarak nasıl bir yol izliyor?

Yeni bir çalışmada araştırmacılar, bir tür beyaz kan hücresi olan sitotoksik T lenfosit hücrenin (CTL), patojenlere ulaşmak için tıpkı acil durum araçlarının yolunu açan bir kar küreme aracı gibi doku içinden tünel kazabildiğini gösterdiler.

Araştırmacıların "seri katiller" olarak tanımladığı CTL'ler, vücut içerisinde gezerek sorunlu hücreleri araması ve bulunan bu enfekte olmuş, kanserli ya da diğer hasarlı hücreleri yok etmesiyle biliniyor. CTL'lerin aradığı hedef hücrelerin sayısı bir hastalığın ya da enfeksiyonun başlangıcında düşüktür, bu nedenle CTL'nin hızlı tespit yeteneği, etkili bir bağışıklık için önem taşıyor.

T hücreleri, doku yüzeyinde nasıl hareket ediyor?

Almanya'daki Saarland Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü bu çalışma, bazı CTL'lerin, dokuların önemli bir bileşeni olan hücre dışı matris (ECM) aracılığıyla kanallar oluştururken yavaş hareket ettiğini gösteriyor. Esas olarak kolajen adı verilen proteinlerden oluşan ECM, neredeyse tüm hücresel işlevlerde önemli bir rol oynuyor.

Bu noktada çalışmanın yazarlarından Heiko Rieger, "Kolajen ağlarında bağışıklık hücrelerinin göçünü ve etkileşimlerini anlamak, bağışıklık tepkisinin altında yatan ayrıntıları ortaya çıkarmak ve etkili tedavi stratejileri geliştirmek için çok önemlidir" diyor.

Çalışma kapsamında ekip, hücre dışı matrisin bir modelini oluşturmak için ineklerden alınan kolajen kullandı ve daha sonra insan CTL'lerinin bu matris boyunca nasıl ilerlediğini gözlemledi. Yapılan deneyler, T hücrelerinin bu tüneller aracılığıyla birbirini takip ettiğini gösterdi. Bu noktada yukarıdaki animasyonda da görebileceğiniz üzere yollar bir kere oluşturulduktan sonra diğer hücreler daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyor.

Elbette, bu keşfin şimdilik basitleştirilmiş bir modelde gerçekleştiğini ve gerçek insan bağ dokusunun çok daha karmaşık dünyası için henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını da unutmamak gerekiyor. Çalışmanın sonuçları Biophysical Journal'da yayınlandı.