COVID-19 Aşısı İçin Gönüllü Türk Doçent Yan Etkileri Anlattı

BioNTech ve Pfizer firmalarının iş birliği içerisinde geliştirdiği COVID-19 aşısının Türkiye çalışmalarında gönüllü olan Doçent Doktor Ümit Savaşçı, 21 gün içerisinde iki dozluk bir test aşamasından geçti. Doç. Dr. Savaşçı, aşının yan etkilerini anlattı.

COVID-19 virüsüyle mücadele etmek için üretilen aşıların çalışmaları bir süredir devam ediyor. Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech şirketi ve ABD merkezli Pfizer şirketinin iş birliği yaparak geliştirdiği COVID-19 aşısının Türkiye çalışmaları da bundan bir ay önce başlamıştı.

Aşının deneyleri için gönüllü olan isimlerden biri de Doçent Doktor Ümit Savaşçı. Doç. Dr. Savaşçı'ya bundan yaklaşık bir ay önce uygulanan ilk doz aşının 21 gün sonrasında ikinci doz uygulandı. Doç. Dr. Savaşçı, bilimin öncülüğünü yapmak zorunda olduklarını belirtti ve bununla birlikte aşının yan etkileriyle ilgili de açıklamalar yaptı.

"Hastalığın bıraktığı hasarları görünce bu yan etkiler hiçbir şey":

Doç. Dr. Savaşçı, "Türk bilim insanları Uğur hocamız ve Özlem hocamızın bulduğu aşı için gönüllü oldum. Birçok formu imzalayarak, saatler süren imza aşaması ve bilgilendirme sonrasında aşı uygulandı" açıklamasını yaptı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Aşı yerinde ağrı, hafif bir sersemlik, kas ağrısı ve bulantı durumları ortaya çıktı ve aşı yapıldığını anlamış oldum. Testler sırasında tuzlu su da yapılmış olabiliyor. Aşının belirtileri yaklaşık 2 gün sürdü. Koronavirüs hastalığını geçiren hastaları ve virüsün bıraktığı hasarları görünce bu aşıyı kesinlikle yaptırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yan etkiler, virüsün bıraktığı hasarların yanında hiçbir şey"

Ümit Savaşçı, aşının vücuda olan olumlu etkilerinden de bahsetti. Savaşçı, "21 gün arayla 2 doz aşının sonucunda antikor seviyesi yüzde 95'lere, hatta bazen yüzde 100'lere kadar ulaştı. Grip aşısında maksimum bağışıklık sistemi iyi olan birisinde yüzde 70 civarında bir bağışıklık oluşurken, burada yüzde 95 civarında bir bağışıklık ona göre oldukça üst seviyede kaldı" açıklamalarını yaptı.