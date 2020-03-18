Bağışıklık Sisteminin Corona Virüsüne Tepkisi İncelendi

Avustralya’da bilim insanları, corona virüsüne karşı bağışıklık sisteminin nasıl mücadele ettiğini tespit ettiler ve açıkladılar. Gerçekleştirilen çalışmada, bir kadından alınan beyaz kan hücrelerinin gelişimi izlendi.

Avustralya Melbourne’de bulunan Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü’nden araştırmacılar, hafif ve orta derece corona virüsü semptomları gösteren 40 yaşlarındaki bir kadının kan örneklerini farklı zamanlarda analiz ettiler.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan makalede, Wuhan’ı virüs semptomlarını göstermeden 11 gün önce ziyaret ederek Avustralya’ya geri dönen 47 yaşındaki bir kadına odaklanıldığı belirtildi. Kadında halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetleri bulunuyordu.

Kadın, sigara içmiyordu ve herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Gözlem altına alınan kadına serumlar aracılığıyla sıvı desteği yapıldı. Kullanılan seruma antibiyotik, steroid veya antiviral ilaçlar eklenmedi.

Bu şekilde tedavi altına alınan kadının kan örnekleri, bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği yanıtı haritalandırmak için kullanılabildi. Çalışmanın araştırmacılarından olan Dr.Oanh Nguyen, corona virüsüne karşı bağışıklık tepkisinin ilk kez bu şekilde takip edildiğini söyledi.

Nguyen, hastanın bağışıklık sistemini takip etmek için daha önce belirlenen gribe karşı geliştirilen bağışıklık sistemi tepkileri bilgilerini kullandıklarını açıkladı. Araştırmacı, hastanın hastane tarafından kabul edilmesinden üç gün sonra mevsimsel gribe karşı geliştirilen bağışıklık sistemi hücrelerinin popülasyonunda artış gördüklerini belirtti.

Melbourne Üniversitesi’nin önde gelen grip immunoloji araştırmacısı olan Profesör Katherine Kedzierska ile birlikte çalışan araştırmacılar, corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi için virüse karşı verilecek bağışıklık tepkilerinin incelenmesi gerektiğini söylüyorlar.

Şimdi bilim insanları, ölümle sonuçlanan daha ciddi corona virüsü vakalarının bağışıklık tepkilerini incelemek istiyorlar. Bu bağışıklık tepkilerinin takip edilmesi, virüse karşı bağışıklık sisteminde neyin eksik olduğunu ortaya çıkaracaktır.