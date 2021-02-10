Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Koca, yerinde karar döneminin başladığını ve yüzyüze eğitimin şu anda risk oluşturduğunu belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs pandemisi en önemli gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sık sık basının karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bilim Kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Bakan Koca, BioNTech açısından aşılanma süreçlerine, yeni dönemde izlenecek stratejilerden eğitime pek çok konuda merak edilen soruların cevaplarını açıkladı. Yeni dönemde illerin bir haftalık ortalama vaka sayılarının yayınlanmaya başlanacağını ifade eden Bakan, yerinden yönetim modeline geçileceğini de belirtti.

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalarda öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

Pazartesi gününden itibaren , her ilin bir haftalık vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.

, her ilin bir haftalık vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Ekonomi ve eğitim gibi alanlarda belirsizliği gidermek için bölgesel çalışmaların yapılacağı, "yerinde karar dönemi" olarak adlandırılan döneme geçiliyor.

İlk aşılanan grubun ikinci aşıları uygulanacak. Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

ve cuma gününden itibaren üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Yeni bir ek tedbir şu anda öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin ise aynı şekilde devam ettirilmesi tavsiye ediliyor. Uygulamalı eğitimler dışında özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde başlatılması risk teşkil ediyor.

tavsiye ediliyor. Uygulamalı eğitimler dışında özellikle bu dönemde başlatılması risk teşkil ediyor. 3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi.

incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, tespit edildi. BioNTech aşısı Türkiye'ye geldi. Toplamda nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması planlanıyor.

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