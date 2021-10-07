Bakandan Otomobil ve Gıda Fiyatları Hakkında Açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiyat artışlarının farkında olduklarını ancak serbest piyasa ekonomisi nedeniyle fiyatlara doğrudan müdahale edilmeyeceğini söyleyen Muş, denetlemelerin sürdürüleceğini belirtti.

NTV'den Ahmet Ergen'e konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem gıda hem de araç fiyatlarıyla ilgili konuşan Bakan Muş'un serbest piyasa vurgusu dikkatlerden kaçmadı. Bakanın açıklamaları, fiyatlara doğrudan bir müdahale olmayacağını ortaya koyuyor.

Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyleyen Bakan Muş, fiyat artışlarının Türkiye özelinde olmadığını, tüm emtia fiyatlarında artış yaşandığını söyledi. Bu durumun elbette oturup izlenmeyeceğini belirten Muş, mücadelenin fiyatların dengelenebilmesi için verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Denetimler birkaç günlük iş değil"

Bakan Muş tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor, denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Denetimler 1-2 günde sonuçlanan olaylar değil. Bütün sistemi inceleme altına aldık. Diğer alanlarla ilgili değerlendirdiğimiz noktalar var. Zincir marketlerle alakalı teftiş kurulu başkanlığı bakıyor. Buradaki artışlara bakıyoruz. Hangi firmada ne kadara gelmiş bakıyoruz. Rekabet Kurulu'nun çeşitli denetimleri oluyor. Onların çalışmasını yürütüyoruz. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı bakıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor. Ancak serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor.

Araç satışlarıyla ilgili de ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor. "Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı" diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır. Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil...