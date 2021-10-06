Gıdadan Sonra Şimdi de Giyime Zam Dalgası Geliyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Bloomberg HT'ye verdiği demeçte giyim ürünlerine zam gelebileceğinin sinyallerini verdi. Pamuk fiyatından yakınan Küçük, giyim enflasyonunun yükseleceğini düşünüyor...

Vatandaşlar özellikle de gıda fiyatlarında yaşanan artışla mücadele etmeye çalışırken Türkiye'nin en büyük giyim markalarından bir tanesi olan LC Waikiki, gündeme ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Bloomberg HT'ye verdiği demeçte giyim sektörünün de pek de iyi durumda olmadığını, bir zam furyasının da bu sektörde gerçekleşebileceğini açıkladı.

Vahap Küçük tarafından yapılan açıklamalara göre sektörün zorda olmasının nedeni, tekstilin ana hammaddesi olan pamuk. Pamuğu geçtiğimiz yıl 65 cent gibi bir fiyattan aldıklarını ancak bu yıl 1,05 dolarlardan pamuk alındığını belirten Vahap Küçük, bunun geçici olduğunu düşünüyor olsa da giyim enflasyonunun yükselmesinden endişe duyuyor...

"Eğer iki üç ay daha böyle giderse..."

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük tarafından yapılan açıklamalarda; "Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene 65 sent olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir. 2011 yılında da benzer bir problem olmuştu ancak fiyatlar sonra tekrar geriledi. O yüzden geçici bir durum. Tavsiyem, sipariş miktarı kadar pamuk alınması gerek, stok yapmak mantıklı değil." ile "Hazır giyim ve ayakkabıdaki enflasyon tamamen girdi maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Eğer iki-üç ay daha böyle giderse yaz sezonu da maalesef enflasyonun 10-15 puan üzerinde artış olma ihtimali yüksek.” ifadeleri kullanıldı.

Açıkladığı verilerle tartışmaların odak noktasına oturan TÜİK, geçtiğimiz günlerde eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamış, eylül ayı enflasyonunun yıllık bazda yüzde yüzde 19,58'e ulaştığını duyurmuştu. Açıklanan verilere göre yıllık bazda fiyatı en çok artan kalem, gıda ve alkolsüz içki olmuştu. LC Waikiki yönetiminden gelen açıklama, yakında gıda fiyatlarının yanı sıra giyim ürünlerinin fiyatlarını da tartışmaya başlayacağımızın açık bir göstergesi...