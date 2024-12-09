Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Park yetkilileriyle birlikte Formula 1 Abu Dabi GP'sine gitti. Burada, F1 yönetimiyle yarışların İstanbul'a dönüşü konuşuldu.

Formula 1 pisti İstanbul Park, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir ihaleyle Can Holding’e geçmişti. Bu kapsamda da tesise alışveriş merkezleri, eğlence merkezi gibi tesistler yapılacaktı. Aynı zamanda Formula 1’in de 2026’da ülkemize resmen geri dönmesi şartı koyulmuştu.

İstanbul Park’ın 2026’da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyordu. Son zamanlarda pistin başındaki isim Lale Cander, birçok görüşme gerçekleştirmişti. Şimdi ise Motorsport tarafından paylaşılan bir haber yepyeni bir görüşmeyi ortaya çıkardı.

Bakanlar F1 yönetimiyle görüştü

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Pist İşletmecisi Lale Cander ve Eren Üçlertoprağı, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix’sinde yerlerini aldılar.

Bakanlar ve yetkililer burada Formula 1 yönetimiyle de görüşme gerçekleştirdiler. Bu özel toplantının detayları paylaşılmasa da tahmin edebileceğiniz gibi yarışların ülkemize dönmesi hakkındaydı. Motorsport Türkiye’nin edindiği bilgilere göre toplantıda 2026’daki yarış için önemli adımlar atıldı.

Hollanda, 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarına veda edeceğini yakın zamanda duyurmuştu. Hollanda'nın yerine Türkiye’nin İstanbul Park ile geçebileceği konuşuluyor.