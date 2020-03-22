İlk Hızlı Bakım Noktası COVID-19 Testi Onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bir saatten kısa sürede sonuç alınabilen ilk hızlı bakım noktası COVID-19 testini onayladı. Üretilecek testlerin ay sonuna kadar gerekli noktalara iletileceği duyuruldu.

Cepheid isimli Silikon Vadisi tanı şirketi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, test için hükümetten acil durum yetkisi alındığını aktardı. FDA, Koronavirüs pandemisinin neden olduğu acil halk sağlığı durumuna yanıt olarak yaklaşık bir düzine başka COVID-19 testini onaylamış olsa da bakım noktasında kullanılabilecek ilk testin bu olduğu açıklandı. Cepheid, test kitlerinin ay sonuna kadar hazır olacağını söyledi.

Şimdiye kadar yapılan testlerde, bir sağlık çalışanının hastalık şüphesi taşıyan kişinin burnundan bir çubuk yardımıyla örnek alıp bir halk sağlığı laboratuvarına, özel laboratuvara, hastane laboratuvarına ya da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ndeki bir başka laboratuvara göndermesi gerekiyordu. Bu işlem mesafeye ve birimdeki yoğunluğa bağlı olarak günler sürebiliyordu.

Hız çok önemli

Cepheid şirketinin aktardığına göre, yeni onaylanan test kiti hala bir burun içi salgı örneği almayı içeriyor, ancak test bir doktor ofisinde veya klinikte yaklaşık 45 dakikalık bir tespit süresi ile kolayca yapılabiliyor. Ayrıca şirketin konuyla ilgili "Hastane hizmetlerine olan talebin arttığı bu dönemde, klinik çalışanları, sağlık tesislerine kabul edilmek üzere acilen değerlendirilen hastaların kısa sürede bilgi alması için teşhis testine ihtiyaç duyuyor. Hastaya en yakın sağlık kuruluşunda yapılan doğru bir test virüs salgınının kontrolünde çok etkili olabilir. Aynı zamanda COVID-19 salgınının ortaya çıkmasıyla solunum izolasyon kaynaklarını uygun şekilde tahsis etmesi gereken sağlık tesisleri üzerindeki baskıyı hafifletmeye de yardımcı olabilir” şeklinde yaptığı açıklamada virüsün teşhisinde hızın önemine vurgu yapmayı ihmal etmediğini de ekleyelim.

ABD’de salgını önlemek için testler, aşılar ve terapötik ilaçlar geliştirilmesi adına özel sektöre yönelme olduğu da gelen bilgiler arasında. İlçe hastanelerinde ve ülke genelindeki sağlık laboratuvarlarında test edilenler de dahil olmak üzere 195 binden fazla kişinin solunum virüsü için test edildiği doğrulandı. Bunlardan yaklaşık 19 bin 350 test pozitif çıktı. Yeni çalışmaların ne etki göstereceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.