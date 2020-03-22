Koronavirüse Karşı Türkiye'de '3 Boyutlu Yazıcı Hareketi'

Açıklanan verilere göre Türkiye’de yaklaşık 1000 COVID-2019 hastası var. Hastaların iyileşmeleri için de sağlık sisteminin çökmemesi, bunun için de herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanlarına rahatlıkla ulaşabilmesi gerekiyor. Türkiye’deki 3 boyutlu yazıcı sahipleri ise kriz öncesinde sağlık ekipmanlarının üretimi için düğmeye bastı.

İtalya, koronavirüs salgınında tüm dünyanın ibretle izlediği bir ülke oldu. Ülkedeki vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. Ülkemizde de her geçen gün artan vaka ve ölüm sayısı nedeniyle uzmanlar, sağlık sistemine aşırı yüklenmeden dolayı olası bir kriz için uyarıyorlar. İşte söz konusu krizle başa çıkmak için de uyumla hareket etmek, erkenden önlem almak şart. Bir kriz anında sağlık ekipmanlarının eksikliği yaşanırsa salgın ülkemizde çok falza insanın ölümüne yol açabilir.

İtalya’da gönüllüler, sağlık ekipmanlarındaki eksiklikleri gidermek için bir yol buldular. Sağlık personelleri ve hastaların ihtiyaç duydukları ekipmanları, 3 boyutlu yazıcılar ile evlerden ve atölyelerden üretmeye başladılar. İtalya’daki bu mücadelenin bir ayağı da şimdi Türkiye’de devam ediyor.

Hastalar için solunum cihazı vanaları, sağlıkçılar için maskeler gönüllüler sayesinde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmeye başlandı:

İtalya’da halihazırda sağlık ekipmanı tedarik eden şirketler, solunum cihazı vanaları için 1000 dolara yakın ücret talep ediyorlar. Ancak bu vanalar, 3 boyutlu yazıcılar ile 1 dolara üretilebiliyor. Hatta İtalya’da gönüllüler tarafından üretilen solunum cihazı vanaları 10 hastada kullanılmaya başlandı. Yani toplumsal bir hareketle kâr amacı güden şirketler saf dışı bırakıldı. Gönüllülerin olaya girmesiyle insanların hayatı kurtuluyor…

Türkiye’deki imkanı olan herkese açık davet: 3BoyutluDestek

İtalya’daki durumu gören vatandaşlarımızın başlattığı #3BoyutluDestek projesi, yazıcılarla üretilebilen her türlü ekipmanı üretmeyi amaçlıyor. Çağrıya uyan birkaç vatandaş, evinde ve atölyesine hastalar ve sağlık çalışanları için ekipman üretimine başladı.

3 boyutlu yazıcınız var mı? O halde siz de aşağıdaki bilgileri takip ederek projeye hemen destek verin:

Tüm gönüllülerin bulunduğu Telegram kanalına buradan katılın,

3B yazıcı alanındaki uzmanlığınızı bildirmek ve gönüllü olmak için buradaki formu doldurun,

3B yazıcı ile üretebileceğiniz tüm ekipmanların projelerine buradan ulaşabilirsiniz.

3 boyutlu yazıcını yok mu? O halde sosyal medyadan destek verebilirsiniz:

Twitter üzerinden @3BoyutluDestek hesabıyla kolektif şekilde hareket eden gönüllüler, kısa sürede 67 şehrimizde yaşayan 497 kişiye ulaştılar. Ancak projeye dahil olacak her bir gönüllü, kriz anında ve öncesinde sağlık ekipmanlarının üretimine hazır şekilde bekliyor.

3 boyutlu yazıcınız yoksa Twitter, Facebook ve Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarından #3BoyutluDestek etiketiyle projeyi çevrenize duyurun. Şimdiden ulaşılan her kişi, ilerideki olası bir krizde Türkiye’deki hastalara el uzatabilir.

Salgın sırasında evimizde de olsak elimizden gelen çok şey var, Türkiye’deki tüm 3 boyutlu yazıcı sahiplerini bu projede gönüllü olmaya davet ediyoruz.