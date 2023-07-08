Baldur's Gate 3'ün geliştiricisi Larian Studios'un bir canlı yayını, ekrana gelen 'ayı ile seks' sahnesi yüzünden banlandı. Oyunun geliştiricileri, yasağı enteresan açıklamalarla 'eleştirdi'.

Söz konusu yasak, TikTok'ta devam eden bir canlı yayın esnasında gerçekleşti. Twitch'te hala izlenebilen sahnede, Baldur’s Gate karakterlerinden biri olan Astarion’ın bir ayıyla özel bir an yaşadığını gözler önüne seriliyor.

Oyunun geliştiricileri ve yapımcıları, konuyla ilgili kendilerini savunan açıklamalar yaptı fakat TikTok'taki yasak hâlâ devam ediyor.

Aslında oyundaki mesele, tam olarak bir hayvanla cinsel ilişkiye girmek şeklinde lanse edilmiyor fakat yine de ne kadar etik olduğu tartışma konusu.

Bahsedilen ayı, karakterlerden ikisi de seks yapmayı kabul ettikten sonra ayı şeklini alan bir Druid. Druid Halsin, oyunun erken erişim döneminden beri oyuncuların dikkatini çeken karakterlerden birisi ve oyuncular dilerlerse Halsin ile arkadaş ya da sahneden de anlaşılacağı üzere daha fazlası olabiliyorlar.

Halsin ve Astarion da dahil olmak üzere, karakterler arasında bolca cinsel çekim ve ilişki var gibi görünüyor. Ancak yaşanan bu durum sonrası oyuncuların bu tür sahnelere ne tepki vereceği merak konusu.

Oyunun geliştiricilerinden farklı ama benzer yorumlar geldi.

“Tiktok, oyunumuz çok sanatsal olduğu için anlamadıklarından yayınımızı kaldırdı.”

Oyunun geliştiricilerine göre bu sahne, tamamen gülmek amacıyla tasarlandı. Geliştirici stüdyo Larian'ın Yayın Direktörü Michael Douse, durumun sadece komik bir sahneden ibaret olduğunu savundu ve konuyla ilgili tweet attı. IGN ile yaptığı bir röportajda Larian'ın patronu Swen Vincke ise Baldur's Gate 3'ün ayı ile seks sahnesini "komik" olarak nitelendirdi.

Baldur's Gate 3'ün Baş Yazarı Adam Smith ise şu sözleri ekledi: "Geçici olarak boz ayıya dönüşen bir adamla; şefkatli, rızaya dayalı bir aşk."

3 Ağustos'ta PC için yayınlanacak Baldur's Gate 3'ün yeni yayınlanan lansman fragmanı:

Oyunun PlayStation 5 sürümü 6 Eylül'de yayınlanacak. Xbox Series X ve S versiyonları için ise henüz bir tarih yok.