Baldur’s Gate: Dark Alliance 4K Kaliteyle Piyasaya Sürülüyor

PlayStation 2 ve Xbox’ın en sevilen oyunu Baldur’s Gate: Dark Alliance, 7 Mayıs’ta tekrar piyasaya sürülüyor. Oyun herhangi bir remastered ya da remake öğe içermemesiyle birlikte en büyük özelliği 4K olması.

FRP severlerin ayıla bayıla oynadığı Baldur’s Gate serisinden mutluluk dolu bir haber geldi. Buldur’s Gate: Dark Alliance, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için tekrar piyasaya sürülüyor. Oyun, 4K olarak kullanıcılarla buluşmasıyla beraber herhangi bir iyileştirme barındırmıyor. Nostalji açısından değerlendirebileceğimiz oyunu konsollarımızda oynayabileceğiz.

Interplay ve Wizards of the Coast tamamen yeni nesil konsollara özel olarak uyarladığı ve tekrar piyasaya süreceği oyun için 29,99 dolar (yaklaşık 250 TL) fiyat belirlemiş durumda. 2 Aralık 2001 tarihinde ilk defa yayınlanan nostaljik oyun, birçok oyuncu tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Dönemi için konsollarda oynanabilecek en eğlenceli RPG olduğunu da unutmamak gerekli.

Türkiye’de oyuna ilgi nasıl olacak şüpheli

Oyunun biraz yüksek sayılabilecek fiyatından dolayı birçok oyuncu oyunu hâlâ emülatörden oynamaya yahut çalışan bir Retro konsoldan oynamaya devam etmek isteyebilir. Bu noktada oyun remastered ya da remake olmadığı için herhangi bir oyuncu, aşağı yukarı 250 TL'yi Baldur’s Gate: Dark Alliance’a vermek istemeyebilir.

Elbette baktığınızda birçok Baldur’s Gate fanı için bu harika bir haber ancak yine de Wizards of the Coast’tan oyunda değişiklik beklediğimiz de bir gerçek. İşin kötüsü şu anda remastered ve remake modası oyun piyasasında hüküm sürüyor. Üzerine pandemi şartları da eklendiğinde birçok firma oyun çıkarmaktan vazgeçip eski oyunları sadece 4K kalitede piyasaya sunacak olursa bu durum, biz oyuncuları ve oyun piyasasını olumsuz yönde etkileyebilir.

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