Son Dönemin Çılgınlığı Remastered Oyunlar Neden Artıyor?

Oyun dünyasında son dönemde sıkça görmeye başladığımız remastered oyunların neden bu kadar artış gösterdiğini hiç düşündünüz mü? Remastered oyunların artışında yaşanan asıl sebep nedir? Hep beraber inceleyelim.

Son dönemde oyun dünyasında birçok oyunun remastered versiyonunun çıkacağını Webtekno ekibi olarak da duyurmuştuk. Bununla beraber Reddit vb. portallarda yer alan birçok remastered dedikodusu bulunuyor. Özellikle eski ve kült oyunların geri dönüşünün nedenlerini anlamak oldukça değerli. Bakış açısı olarak remastered oyunlara nasıl bakıyorsunuz bilemiyoruz ancak oyun dünyasında son dönemde hikaye sıkıntılarının yaşandığı kesin.

Bununla beraber sizlerin de yorumlarda bahsettiği bir iki husus oyunların remastered versiyonlarının piyasaya sürülmesinin temel nedeni. Aslında yazının bu bölümünde birçoğunuzun kafasında bir şeyler parlamış olmalı. Sebeplere geçmeden önce belirtelim o kadar çok kült oyunun ismi remastered için geçiyor ki inanamazsınız. Yazımızın içinde bu ismi geçen oyunları da anlatacağız.

#1: Yeni hikayeler yazmanın zorluğu

Özellikle RPG oyunların en büyük problemi yeni senaryo yazım aşamalarından kaynaklı. Vakti zamanında ana senaryo takımını elinde tutamayan oyun yapımcıları nedeniyle eski oyunların akıcılığı hala yakalanamıyor. Bu sorunu özellikle Blizzard’da görebilirsiniz. Warcraft senaryo ekibini dağıttıklarından beri özellikle World of Warcraft’ta bir content çok iyi çıkıyorken diğeri gerçekten oldukça kötü ilerliyor.

Blizzard bu konuda en fazla taşlanan firmalardan biri olduğu için ilk örneği bu noktadan verdik ancak modern senaristlerin bakış açısı birçok oyuncuya hitap etmiyor. Temelde oyunlardaki en büyük problem bu. Assassin's Creed’in 2022 yılında çıkacak oyununda Kral Richard’a kadar dönmesinin temelinde de bu sorun var. Senaryo akışı sağlamak ve temelde tutarlı bir hikaye hazırlamak son yıllarda oyun firmaları için oldukça zor.

#2: Konsept "hırsızlıkları"

Bu durum gerçekten net bir kaos yaratıyor. Özellikle eski ve popüler oyunların klonlarını oluşturan küçük oyun firmaları ciddi gelirler elde etmeye başladılar. Bununla beraber özellikle seri oyunların sahibi büyük oyun firmaları her oyunda kendilerini tekrara düştüğü için ciddi bir kitle kaybı yaşıyorlar. Biraz daha modernize edilmiş klon oyunlarda buradan nemalanıyorlar.

En son bildiğiniz üzere Red Alert 2’nin başına benzer bir olay gelmişti. Oyunun aynı konseptte çıkan mobil oyunu nedeniyle ciddi bir Red Alert 2 fanı oyuna ilgi gösterdi. Elbette bu açıdan baktığınız zaman “konsept” hırsızlığı gibi geliyor olabilir fakat oyuncular da eski oyunları istiyorlar.

#3: İsimler değişse de sürekli aynı oyunları oynuyor hissiyatı

Dikkat ettiyseniz modern hemen hemen her oyun birbirinin tekrarı. Şimdi burada oyun örneklemesi yapmak biraz ayıp olur ama, hemen her oyun tutan konsepti tabir-i caizse diğerinden aşırıyor. Böyle olunca yeni çıkan hemen her oyun aynı, bizde sürekli aynı oyunları oynuyor hissiyatına kapılıyoruz.

Eski oyunlarda böyle bir hissiyatı pek yaşamıyorduk hatırlarsanız. Bu da oyunların özgünlüğünden dolayıydı. Farklı bir hikaye yapma tutkusu eskiden oyun firmalarını ateşlerken günümüzde “piyasaya” uymak “piyasa oyun yapmak” tabirleri konuşuluyor. Eh böyle bakınca da oyuncular eski oyunlara dönüş yolu arıyorlar. Bu da remastered ateşini körüklüyor.

#4: Pandemi etkisi

COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya çapında birçok firma ciddi zarar etmeye başladı. Global ekonomik kriz de yatırım sıkıntısı çeken oyun firmaları için gerçekten yeni personel alımı ya da kalabalık ekip çalıştırmayı oldukça zorlaştırıyor. Oyun firmaları çok fazla kazanıyor gibi gelebilir size bu noktada ama, oyuncu ve oyuncu ailelerinin alım gücünün düşmesi oyun piyasasına ciddi zarar veriyor.

Korsan oyun oynama seviyesi arttığı için, oyun firmaları da yeni A++ oyun geliştirmek yerine eski oyunlarını daha uygun maliyetlere remastered hale getirip satışa sunuyorlar. Bu noktada aslında hemen herkes mutlu herhalde.

#5: Remastered oyunların daha fazla para kazandırması:

Elinizde tutmuş ve eski bir oyun varsa remastered yapıp piyasaya sokabilirsiniz. Merhaba pazarlama stratejisi. Eski bir oyunun; “korsan versiyonuna gösterilen ilgi = remastered versiyonundan kazanacağınız para” olarak hesaplayabilirsiniz. Çok uzakta aramaya gerek yok bizce bkz: Diablo 2.

Remastered oyunların, oyun motoru, grafikleri, içerikleri, hikayeleri hatta kullanıcı feedback ve testleri tam olduğu için bu konuda firmaların zamandan kazanması oldukça kolay oluyor. Yeni bir oyuna verilecek emek ve zaman eğrisine göre remastered oyun yapmak çılgın kazançlı.

BONUS: Remastered dedikodusu çıkan oyunlar

GTA Vice City

Vampire The Masquerade: Bloodlines

Doom

Prince of Persia: Sands of Time

Mass Effect Serisi

Gothic

Nier

The Stanley Parable

Kingpin: Reloaded

System Shock Remake

Sacred

Theme Park World

Heroes 4

Mevcut remastered projeler ve ihtimal dahilindeki oyunlar herkesi heyecanlandırıyor olsa gerek. Kült oyunları tekrar yeni nesil sürümlerle remastered ya da remake olarak oynamak bizi de heyecanlandırıyor. Elbette oyunların remastered mı yoksa remake mi olacağı konuları da oldukça değerli.

Bu dedikodulardan anladığımız kadarıyla biraz daha 2021 yılı tamamen remake ve remastered oyunlar arasında geçecek gibi duruyor. Bu arada inanamayacağınız bir talep var; Fifa 2002 World Cup. Nedendir bilinmez ancak birçok tartışma platformunda Fifa 2002 World Cup remastered talebi bulunuyor. EA tarafından asla böyle bir şeyin yapılmayacağını düşünmekle beraber yapılması büyük sürpriz yaşatır.