Balenciaga, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için tasarladığı telefon kılıfını satışa sundu. Telefonları düşme sırasında oluşabilecek hasardan tamamen koruyabilen kılıf, bir tornavida yardımıyla telefona monte ediliyor. Kılıfın fiyatı ise beklenmedik seviyede yüksek...

İspanya merkezli moda devi Balenciaga, iPhone 12 sahipleri için özel tasarıma sahip bir kılıf oluşturdu. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde kullanılabilen kılıflar, telefonları düşmeye karşı ciddi anlamda koruyor. Oldukça kaba ve kalın bir yapıya sahip olan kılıfın fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. Zira bu kılıflardan birine sahip olmak isteyen tüketiciler, aynı paraya bir akıllı telefon daha alabilirler.

Balenciaga'nın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için oluşturduğu kılıf, montaj yapılmasını sağlayan bir tornavida ile geliyor. İki katmanlı ve 3 boyutlu bir tasarıma sahip olan kılıf, iPhone 12'yi tamamıyla çerçeve içerisine alıyor. Böylelikle telefonun düşme sırasında hasar alma ihtimali kalmamış oluyor. Peki bu kılıf nasıl görünüyor?

İşte Balenciaga'nın iPhone 12 için tasarladığı kılıf

Kılıfın ön tasarımında, ürünün Balenciaga'ya ait olduğunu gösteren hiçbir emare bulunmuyor. Ancak arka kısımda şirketin logosu ile Balenciaga ibaresi açıkça görülebiliyor. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan kılıf, Balenciaga hayranlarının ilgisini çekebilecek gibi görünüyor. Peki bu kılıfa sahip olmak için yapılması gereken ödeme tutarı ne kadar?

Balenciaga'nın resmi internet sitesinde satışa sunulan kılıf, 395 dolar karşılığında satın alınabiliyor...