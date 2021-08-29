iPhone 12'lerdeki Ses Sorunu İçin Onarım Programı Başlatıldı

Teknoloji devi Apple, iPhone 12 ve 12 Pro modellerinde karşılaşılan, ahizeden alınan ses problemiyle ilgili ücretsiz onarım programı başlattı. Programa iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri dâhil edilmedi.

Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde karşılaşılan ahize sorunlarını ücretsiz olarak onaracaklarını Cuma günü açıkladı. Programa iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’ler dâhil edilmeyecek. Zira bu modellerde bahsedilen sorun bulunmuyor.

iPhone 12’ler için başlatılan ilk servis programı olan ahize onarım programı kapsamına alınan cihazların Ekim 2020 ve Nisan 2021 tarihleri arasında üretildiği açıklandı. Herhangi bir ses problemiyle karşılaşmasanız da kullandığınız iPhone 12’nin üretim tarihini kontrol ettiğinizde bu tarihler arasına denk geldiğini görürseniz cihazı Apple’a bir kontrol ettirmekte fayda var.

Onarımı engelleyecek hasarlar için ücret alınabilecek:

Apple, cihazlarda onarımı engelleyecek herhangi bir hasar olması durumunda öncelikle hasarın giderilmesi gerekebileceğini söylüyor. Bu hasarlar kullanım hatasına bağlıysa onarım için belli bir miktar ücret ödenmesi de gerekecektir.

Günümüzde birçok insan gibi telefonunuzun arama özelliğini çok fazla kullanmıyor olsanız bile problemli bir cihaza sahip olmak istemezsiniz. Nihayetinde bu özellik acil durumlarda elzem bir hâle gelebiliyor.