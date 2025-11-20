Aynı Anda 7 Renk Kullanabilen 3 Boyutlu Yazıcı Duyuruldu: İşte Fiyatı!

Bambu Lab, yeni 3 boyutlu yazıcı modeli H2C'yi resmen duyurdu. Acayip özelliklere sahip olan yazıcı, bu alanda iş kurmak isteyenlerin favorisi olacak gibi görünüyor. Peki Bambu Lab H2C'nin özellikleri ve fiyatı nasıl?

3 boyutlu yazıcı sektöründe yaşanan gelişmeler, tüketicileri şaşırtmaya devam ediyor. Bu bağlamda; Bambu Lab isimli bir firmanın yeni 3 boyutlu yazıcısı H2C, bu alanda iş kurmak isteyen tüketicilerin aklını çelecek gibi görünüyor. Zira H2C, bir model baskısı sırasında tam 7 renk kullanabiliyor. Üstelik yapay zekâ desteği de mevcut. Gelin hep birlikte Bambu Lab H2C özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Bambu Lab H2C'nin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, farklı malzeme kullanımları için destek veriyor olması. Tüketiciler, ihtiyaçları doğrultusunda TPU, karbon ve cam elyaf kompozitler ile PA6-GF ve PC-FR gibi daha çok mühendislik alanında kullanılan polimer malzemeler, tek bir modelin baskı sürecinde bile kullanılabilecek.

Karşınızda Bambu Lab H2C

Bambu Lab tarafından yapılan açıklamaya göre H2C, özel hotend değiştirme sistemi ve otomatik filament besleme teknolojisi ile sürekli renk ve malzeme değişimini mümkün kılıyor. Bu da baskı sonunda ortaya çıkan filament artığını yüzde 50'nin üzerinde azaltıyor. Ayrıca bu teknoloji ile yazıcının baskı hızı neredeyse 2 katına çıkarılmış oluyor. Bu arada; Bambu Lab H2C'nin 325×320×325 mm baskı alanına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

H2C, detay özellikleriyle de çok dikkat çekecek bir model. Öyle ki bu 3 boyutlu yazıcıda 59 sensör ve dörtlü kamera izleme sistemi bulunuyor. Yapay zekâ destekli algoritma, ekstrüzyon sorunlarını gerçek zamanlı olarak tespit ediyor, yatak temizliğini ve genel yazıcı durumunu kontrol ediyor. 3 aşamalı fitreleme sistemiyle ortaya çıkan partikülleri ve kokuları engelleyen yazıcı, isteğe bağlı olarak mobil uygulama, bilgisayar veya tamamen çevrim dışı olarak kullanılabiliyor.

Bambu Lab tarafından yapılan açıklamaya göre H2C, üç farklı versiyon olarak satılacak. Bunların en ucuzu 2.249 euro, en pahalısı ise 3.349 euro karşılığında satın alınabilecek.