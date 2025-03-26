Bambu Lab isimli bir teknoloji şirketi, Bambu H2D isimli yeni 3 boyutlu yazıcısını duyurdu. Bu yazıcı, çok işlevselliği ile tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Zira ürün, lazer baskı bile yapabiliyor.

"Bambu Lab" olarak isimlendirilen bir 3 boyutlu yazıcı firması, düzenlediği bir etkinlikte en yeni modelini duyurdu. "Bambu H2D" olarak isimlendirilen üç boyutlu yazıcı, tabiri caizse bir İsviçre çakısı. Zira bu ürün, baskı özelliğinin yanı sıra kesme, çizme ve kazıma işlevselliklerine sahip.

3 boyutlu yazıcılarla ilgili bilgi sahibi okurlarımız vardır; bu ürünler, çoğu zaman plastik bazlı olan ve filament dediğimiz malzemeler ile baskı yaparlar. Ancak Bambu H2D, bunu çok öteye taşıyor. Bu cihazı kullanarak 3 boyutlu baskıların yanı sıra kâğıt ve vinil kesebiliyor. Yetmedi mi? Kalem aparatı ile şekil ve logo çizdirebileceğiniz ürün, lazer başlığı ile de herhangi bir ürün üzerine lazer baskı yapabiliyor. Yani tek bir makine, sektörel anlamda önemli olan birkaç makinenin yapabildiği her şeyi yapabiliyor.

Karşınızda Bambu H2D

Cihazın 3 boyutlu yazıcı tarafına baktığımız zaman 350 x 320 x 325 mm'lik baskı alanı görüyoruz. 350 derecede çalışabilen İkiz nozzle sisteminin bulunduğu makine, bu özelliği sayesinde filamentler arasında geçiş yapabiliyor. Otonom havalandırma deliklerine sahip olan ve yazılımsal tarafta da iyileştirilen Bambu H2D, baskı sürecini büyük oranda sorunsuz hâle getirmiş durumda.

Şirketin açıklamasına göre Bambu H2D, 1.899 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. 10W gücündeki lazer başlığını da isteyen tüketicilerin ise 2.799 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Eğer bu ürüne eksiksiz olarak ulaşmak isterseniz de 3.499 dolar gibi bir ödeme yapılması gerekecek. Henüz ön siparişte olan ürün, kademeli olarak satışa sunulacak.