Nevzat Aydın, resmi Twitter hesabından attığı bir tweette, Yemek Sepeti kuruluşu olan Banabi’nin yeni kampanyasını duyurdu. Aydın, Banabi’nin 50 yaş üstü kullanıcılarından gönderi ücreti almayacağını açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü, dünya genelinde 200 binden fazla kişiyi enfekte etmiş ve 8 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş durumda. Ayrıca ülkemizde de Corona virüsü vakalarının görüldüğü resmi olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada 98 kişide Corona virüsü tespit edildiği ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Hastalığın daha fazla yayılmaması için de devlet tarafından ve şirketler tarafından çeşitli önlemler alınıyor.

Banabi’den 50 yaş üstü kullanıcılara özel kampanya

İnsanların hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, en çok yaşlılarda ve hastalarda ölümcül etkilerini gösteriyor. Worldometer’daki verilere göre 80 yaş ve üstündeki kişilerin ölüm oranı %14,8. Ayrıca 70 - 79 yaş arasındaki ölüm oranı %8, 60 - 69 yaş arasında %3,6, 50 - 59 yaş arasında ise %1,3 oranında. Daha alt yaş kategorilerinde ise ölüm oranı %1’in altında.

Tabii bu tarz bir durumda herkes için mecbur olmadıkça evden çıkmamak ve insan etkileşimini olabildiğince azaltmak en iyi çözüm olarak dursa da belli bir yaşın üstündeki kişiler için bu durum çok çok daha kritik bir hal alıyor.

Evden çıkılmamasının ve sosyal mesafenin korunmasının tavsiye edildiği şu günlerde Banabi’den oldukça güzel bir kampanya geldi. Nevzat Aydın, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yemek Sepeti kuruluşu olan Banabi’nin 50 yaş üstündeki kullanıcılarından ücret almayacağını açıkladı.